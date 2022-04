¿Vas a un concierto? Ahí podrías conocer a tu próximo ligue gracias a Tinder

Tinder, la plataforma de ligue más popular ha creado una herramienta que ayudará a miles de personas a encontrar una pareja en un concierto, si así lo desean, se trata nada más y nada menos de que la herramienta Modo Festival, con ella podrás interactuar con los posibles asistentes a un evento masivo hasta un mes antes de que se lleve a cabo.

Para lograr su objetivo, Tinder se sociaizó con Live Nation y otros productores de eventos, AEG Presents y Superstruct Entertainment, según informó en un comunicado.

Tinder se basó en resultados de una encuesta realizada en Estados Unidos por The Harris Poll, entre solteros de 18 a 39 años y de acuerdo con este estudio, el 75 por ciento de ellos está de acuerdo en que conocer a alguien online antes de quedar en persona aliviaría parte de la presión de causar una buena impresión.

Quienes estén interesados en usar la herramienta, podrán encontrarla en el espacio “Explorar” y seleccionar a cuál de los festivales con los que ahora cuenta Tinder, planean asistir.

En la famosa aplicación, también se podrá encontrar la opción Festival Goers para que los amantes de la música en general.

El Modo Festival se extenderá a los miembros de la comunidad a nivel global en las próximas semanas, aunque por el momento solo se encuentran eventos como Sónar figura de España; y eventos como Bonnaroo, The Governors Ball, Lovers & Friends o Hard Summer de Estados Unidos, así como Falls Festival, Festival X y Splendour in the Grass de Australia.

Además de Lollapalooza Paris y We Love Green Festival de Francia, Lollapalooza Berlin y Parookaville de Alemania, Sziget Festival (Hungría), Palmesus (Noruega), Lollapalooza Stockholm (Suecia), Vunzige Deuntjes Festival y Milkshake (Países Bajos) y All Points East y American Express presents BST Hyde Park (Reinno Unido).