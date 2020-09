México.- Durante las últimas semanas no se ha visto otra cosa en redes sociales más que "Among Us", un videojuego que parece haber enamorado a miles de usuarios con su peculiar dinámica. Chicos y grandes han comenzado a disfrutar de este titulo, incluso algunos "streamers" lo han convertido en su favorito del momento.

Algo que muy pocos saben es que este videojuego salió en el año 2018 por parte de la desarrolladora Innersloth, sin embargo, fue hasta estos tiempos que alcanzó su mayor apogeo. A pesar de no tener la mejor calidad gráfica, su trama ha logrado convencer a los usuarios, tan solo este fin de semana pasado se registraron 1.5 millones de usuarios en todo el mundo.

¿De que trata?

Es un juego que se desarrolla en línea en modo multijugador donde pueden disfrutar hasta 10 personas al mismo tiempo. De acuerdo a la temática, todo ocurre en el espacio y formas parte de una tripulación de una nave, misma que está averiada y requiere ser reparada para poder regresar a la civilización, sin embargo, uno de los tripulantes se ha infiltrado como "impostor" y tratará de arruinar los planes.

Videojuegos: "Among Us", ¿qué es y por qué se volvió tan popular?/ Captura

Al principio de la partida, cada uno de los jugadores asumirá un rol que los demás desconocerán, entre los cuales uno será el impostor. Durante el desarrollo del juego, este último se encargará de poner todo tipo de obstáculos, asesinará a los otros participantes y creará todo un caos. Por otra parte, lo demás jugadores intentarán descubrir quien es el que intenta sabotear los planes para evitar que se salga con la suya.

Los participantes deberán utilizar su intuición y votarán entre ellos para señalar al posible impostor, basándose en su comportamiento sospechoso durante la partida.

La genialidad del titulo es que logrará jugar con la mente de cada uno de los participantes, haciéndoles creer que todos deben sospechar de todos, además, es considerado un mezcla perfecta de géneros como terror y supervivencia. Cabe señalar que a primera vista parece ser un juego bastante sencillo pero la verdad es que resulta ser todo lo contrario.

Un gran éxito

Como anteriormente mencionamos, parece ser que dos años después de su lanzamiento alcanzó su más grande éxito, pues uno de los factores que más han influido en esto es que el juego se puede descargar de forma gratuita en dispositivos iOS y Android. Tanto en Apple Store como en Google Play se encuentra situado en el top de los mejores juegos gratuitos.

Por si fuera poco, algunos "streamers" que también han terminado enamorados de este titulo, han contribuido bastante en su popularidad en las últimas semanas. Tan solo en Twich se encuentra compitiendo ya con juegos como Fortnite, League of Legend y Call of Duty.