WhatsApp: ¿Cómo hacer que Spider-Man te notifique cuando tienes un mensaje?

WhatsApp siempre se está innovando y haciendo que la experiencia de usar la app sea cada vez mejor, es por ello que si eres fan del Hombre Araña en esta nota te diremos qué es lo que tienes que hacer para que el famoso personaje de Marvel te avise cuando te llegue un nuevo mensaje.

Durante el último mes de 2021, se estrenó Spider-Man: No Way Home, considerada como una de las 10 películas más taquilleras de todos la historia del cine, de ahí que la fiebre del popular superhéroe parece no parar ni tener limites.

Si eres fan de Spider-Man la app de WhatsApp te tiene un truco para activar el sonido de este personaje cada que te llegue un mensaje a la plataforma de mensajería instantánea. No obstante, debes tener en cuenta que este tono de notificación solamente está disponible para teléfonos celulares que utilizan el sistema operativo Android.

Cabe aclarar que el sonido de WhatsApp del Hombre Araña no es el de la última entrega, donde se confirmó el multiverso, sino que se trata del tono de la tercera película de la saga protagonizada por Tobey Maguire, considerado por muchos como el mejor Spider-Man

Concretamente, el tono de notificación es el que suena cuando sale por primera vez en pantalla con el traje negro tras haber entrado en contacto con el simbionte que da vida a Venom.

Pasos para poner a Spider-Man de tono en WhatsApp

Primero que nada, tendrás que descargar la aplicación SnapTube , la cual se encuentra disponible en la Google Play Store, o algún sitio web de conversión de archivos, entre ellas se encuentra SaveFrom e Y2Meta .

, la cual se encuentra disponible en la Google Play Store, o algún sitio web de conversión de archivos, entre ellas se encuentra . Después, tendrás que descargar el audio de Spider-Man en YouTube , para ello usarás la app anteriormente mencionada o bien, las páginas de conversión previamente referidas

, para ello usarás la app anteriormente mencionada o bien, las páginas de conversión previamente referidas Antes que nada, ten en cuenta que el formato del archivo debe ser MP3 , es decir, únicamente vas a convertir el video a audio en tu dispositivo móvil.

, es decir, únicamente vas a convertir el video a audio en tu dispositivo móvil. Luego de ello, entra a la app de WhatsApp y pulsa el ícono donde aparecen los tres puntos, el cual se encuentra ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez hecho esto, elige Ajustes, y después Notificaciones, y Tono de Notificación.

Posteriormente, verás una lista de sonidos predeterminados, pero deberás deslizarte hasta el final de la lista hasta hallar Agregar Tono .

. Una vez seleccionada dicha opción, escoge el audio en MP3 de Spider-Man que descargaste de la plataforma de videos. Guarda los cambios y ¡Listo!