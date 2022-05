WhatsApp: ¿Cuáles son las funciones de la nueva actualización?

En días recientes, la app de WhatsApp comenzó a liberar su nueva actualización en algunas de las cuentas de sus millones de usuarios, por lo que poco a poco se han ido habilitando nuevas funciones.

Una de las más novedosas herramientas, siendo también una de las más esperadas, es las reacciones a mensajes dentro de los chats, donde se pueden utilizar los "Me gusta", "Me encanta", "Me divierte", "Me asombra", "Me entristece", y "Por favor", como se hace desde hace mucho tiempo en Facebook y Messenger.

Mediante un comunicado, la empresa Meta refirió que los comentarios que han recibido sobre la nueva función de las reacciones con emojis a los mensajes dentro de los chats han sido positivos.

“Los comentarios que recibimos hasta ahora han sido muy positivos y estamos deseando que esas nuevas funciones lleguen a nuestros usuarios”, destacó la compañía en el documento.

Por su parte, otra de las nuevas herramientas que liberó WhatsApp en días recientes fue la posibilidad de enviar archivos multimedia de hasta 2 GB, una de las funciones más esperadas, ya que previamente la plataforma de mensajería instantánea solo permitía mandar imágenes, audios, videos y demás archivos con un tamaño máximo de 100 MB.

Sobre esta nueva herramienta, Meta remarcó que la misma podría ser de gran ayuda para mejorar la colaboración entre las pequeñas empresas y los grupos en las instituciones académicas.

“Creemos que será de gran ayuda para mejorar la colaboración entre pequeñas empresas y grupos escolares”, señaló el corporativo tecnológico.

WhatsApp alista actualizaciones

En tanto, WhatsApp adelantó que se encuentra preparando nuevas funciones para mejorar la experiencia al hacer uso de la aplicación electrónica de Meta, como el poder añadir hasta 512 personas a un grupo.

“Creemos que esta serie de mejoras ayudará a los usuarios y a los grupos a mantenerse unidos entre sí”, detalló el comunicado.

Si es que estas nuevas herramientas aún no se encuentran disponibles en tu cuenta de WhatsApp puede ser porque tu app no ha sido actualizada, por lo que lo más recomendable es que vayas a la tienda de apps de tu celular, busques la aplicación y presiones la opción de "actualizar".