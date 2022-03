WhatsApp Plus 2022: ¿Cómo instalar el nuevo APK versión 19.10.0 en mi Android?

Recientemente, WhatsApp Plus liberó la actualización 19.10.0 de la APK más popular de WhatsApp. En esta nota te diremos cómo instalar este mod de la app oficial de Meta para que no tengas mayores inconvenientes.

Recuerda, al tratarse de una aplicación no oficial y que, de hecho, vulnera muchas de las disposiciones de WhatsApp, no podrás descargar la versión "plus" de las tiendas electrónicas oficiales de los sistemas operativos.

Dicha situación te orilla forzosamente a recurrir portales web que te ofrecen la descarga de WhatsApp Plus, por lo que, en un primer momento, deberás cuidar que la página sea confiable, ya que ello te evitará tener que lidiar con molestos y dañinos virus.

Una vez que hayas localizado un sitio seguro para descargar la APK 19.10.0, antes que procedas a descargarlo en tu smartphone, debes borrar todo rastro de WhatsApp, si es que tenías la app instalada en tu teléfono celular.

Con borrar todo rastro nos referimos no solo a desinstalar la plataforma de mensajería instantánea, sino también buscar en Aplicaciones cualquier archivo que tenga el nombre de la app de Meta.

Tras que hayas borrado todo de WhatsApp, ahora sí será seguro descargar la versión "pirata". Posteriormente, para poder empezar a usar la app, solamente deberás seguir los mismos pasos que con la aplicación original a fin de crear tu cuenta.

Funciones de la APK 19.10.0 de WhatsApp Plus

La 19.10.0 es la segunda actualización que WhatsApp Plus pone a disposición este 2022. La primera fue la 19.00.00, misma que traía consigo novedades interesantes a la par de las herramientas liberadas por WhatsApp, como la posibilidad de ver cientos de veces los videos y las fotos programados para una sola vista.

No obstante, la versión 19.10.0 no viene con la gran cosa, si de funciones nuevas hablamos. Las novedades de la nueva actualización se imitan únicamente a la parte de privacidad y seguridad en la sección de ajustes de la app. Por lo demás, esta versión corrige algunos errores, como el que se presentaba en los estados.