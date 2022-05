WhatsApp Plus 2022: ¿Cuáles son las novedades del nuevo APK versión 20.20.0?

¡Una buena noticia para los usuarios de la app de WhatsApp Plus! En días recientes el APK más famoso de la aplicación original de Meta liberó su versión 20.20.0 que trae algunas novedades que harán que la experiencia de usarlo se vuelva más gratificante.

En los últimos tiempos, las apps modificadas han aumentado su número de descargas demostrando que los mod cada vez se abren más terreno entre las preferencias de los internautas alrededor del mundo.

La principal novedad de la versión 20.20.0 de WhatsApp Plus es la posibilidad de crear una lista de "amigos cercanos", herramientas similar a la de "mejores amigos" que se encuentra en la app de Instagram.

Una de las facilidades que tendrán los contactos que aparezcan en el cotejo se encuentra la posibilidad de recibir, de forma directa, en sus pantallas las fotografías subidas a los estados, con lo que se ahorrarán el tiempo de ir a buscarlas a dicha sección.

Asimismo, en cuanto a mejoras al software, la versión 20.20.0 del APK de WhatsApp ya no mostrará más el mensaje de "Aplicación no responde", siempre y cuando el sistema operativo del smartphone sea 11 o 12.

Cabe mencionar que pese a que en las últimas semanas una de las funciones que más se ha utilizado es la inclusión de reacciones con emojis a los mensajes dentro de los chats de la app de Meta, no obstante, esta nueva herramienta todavía no se encuentra disponible en WhatsApp Plus.

Por lo demás, esta actualización, como las otras, arregla los desperfectos de las anteriores versiones, por lo que para el usuario será menos engorroso hacer uso de algunas herramientas del mod.

Asimismo, para que los internautas puedan disfrutar de la versión 20.20.0 de WhatsApp Plus no basta con bajar al dispositivo móvil la aplicación electrónica, sino también debe descargarse el widget que se sincroniza con esta, LivePic.

Ten en cuenta que para la descarga de WhatsApp Plus necesitarás, además de recurrir a páginas web externas a las tiendas electrónicas de los sistemas operativos, desinstalar WhatsApp, puesto que de otra forma no se podrá ejecutar la plataforma virtual modificada.