WhatsApp Plus 2022: nuevo APK 17.00, novedades, descarga y más

En días recientes fue liberada la versión 2022 17.00 de WhatsApp Plus, por eso en esta nota te diremos cómo descargar la más reciente actualización del popular mod y las novedades que trae.

El pasado mes de julio Heymods anunció que había tomado la decisión de descontinuar WhatsApp Plus, ello luego de que el equipo detrás de la app de Meta detectara la presencia de un virus invasivo en el mod Hey WhatsApp, uno de los APK de dicho equipo desarrollador.

Ante este anuncio, no fueron pocos los que creyeron que ya no podrían seguir disfrutando de la versión "plus" de WhatsApp. Afortunadamente no es así. Gracias al ruso AlexMods ahora los usuarios de la famosa app modificada podrán seguir haciendo uso de la misma.

Este mes de agosto, fue liberada la versión 2022 17.00 de WhatsApp Plus y para descargar esta nueva actualización se tienen que seguir los mismos pasos que diste cuando bajaste las otras.

En primer lugar, debes desinstalar la app original de Meta si es que la tienes instalada en tu smartphone. Para ello, lo mejor es hacerlo de forma directa desde la tienda virtual del sistema operativo que usa tu smartphone, ya que si lo haces desde el teléfono celular muy probablemente queden archivos de la plataforma de mensajería instantánea oficial que impedirán que el APK pueda ejecutarse correctamente.

Una vez eliminado todo rastro de WhatsApp Plus de tu dispositivo móvil, buscarás una página web externa segura, ya que al tratarse de un mod no podrás bajarla desde las tiendas digitales. Nosotros te recomendamos Grupo Informático.

Tras la descarga, deja que tu celular instale el mod, abre la app y procede a dar de alta tu cuenta con tu número de teléfono.

Nuevas funciones en WhatsApp Plus 2022 17.00

La nueva versión de WhatsApp Plus trae consigo las siguientes tres novedosas herramientas que mejoran la experiencia en el uso del mod:

Los audios y notas de voz se pueden escuchar desde otras conversaciones

Ahora están disponibles las reacciones a los mensajes con emojis personalizados

En cuanto a privacidad, ahora está disponible la opción "Mis contactos, excepto".