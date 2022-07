WhatsApp Plus 2022: por este motivo no debes descargar el APK más reciente de julio

El APK más popular, WhatsApp Plus y su última versión de julio 2022 puede traerte problemas a ti y a tu smartphone, es por ello que en esta nota te diremos por qué debes, a toda costa, descargar la más reciente actualización del mod.

Si algo es cierto es que la versión "plus" de WhatsApp ofrece muchas más funciones que la app original de Meta, lo que ha llevado a que miles de internautas alrededor del mundo la bajen y descarguen en sus dispositivos móviles, no obstante, ello no significa que sea lo mejor un usuario de las plataformas de mensajería instantánea puede hacer.

Recientemente, HeyMods, equipo encargado del soporte y actualizaciones de WhatsApp Plus, habilitó la versión 21.10.0 del mod más famoso, mediante la cual puso a disposición novedades y correcciones de actualizaciones pasadas, sin embargo, hay que tener cuidado.

¿Por qué no debes descargar WhatsApp Plus 21.10.0?

El motivo principal por el cual debes evitar la instalación del APK en tu teléfono celular es debido a que se trata de una aplicación electrónica no oficial, lo cual puede hacer que tu cuenta sea suspendida para siempre por Meta, lo que significa que tendrás que comprarte otro número de teléfono si quieres seguir usando la plataforma original.

Aunado a ello, la versión 21.10.0 de WhatsApp Plus no cuenta con el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp, lo que significa que tus datos e información personal puede ser hackeada sencillamente.

En tanto, hay que recordar que, al ser mod, WhatsApp Plus no puede descargarse desde las tiendas virtuales oficiales de los sistemas operativos, por lo que si se quiere bajar se tiene que recurrir a portales web externos, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de descargar virus que dañen el rendimiento de tu smartphone

Te recomendamos leer:

Además, recientemente el equipo detrás de WhatsApp detectó en la app Hey WhatsApp, mod desarrollado por HeyMods, responsable de las versiones actuales y de darle soporte a WhatsApp Plus, la presencia de un malware que extrae la información del internauta sin su consentimiento, por lo que se ha adelantado que la versión "plus" será descontinuada.

Albañiles colocan mal una escalera y el video se hace viral en TikTok