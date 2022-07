WhatsApp Plus 2022: tres alternativas para descargar ante la descontinuación de la app

Esta semana se dio a conocer la lamentable noticia de que la app WhatsApp Plus será descontinuada por el equipo detrás de su soporte y actualizaciones, es por ello que aquí te diremos tres mod alternativos al APK más popular de la aplicación original de Meta.

Recientemente, Heymods, encargado de brindar soporte y actualizaciones a diferentes apps modificadas, entre las que se encuentra WhatsApp Plus, informó, mediante su canal de Telegram, que había tomado la decisión de ya no seguir actualizando la versión "plus" de WhatsApp.

Lo anterior viene después de que el equipo de la app de Meta detectara en el mod Hey WhatsApp, desarrollado por Heymods, un peligroso virus que sustrae los datos e información de los usuarios sin su consentimiento.

"Recordatorio de @WhatsApp usuarios que descargar una versión falsa o modificada de WhatsApp nunca es una buena idea. Estas aplicaciones parecen inofensivas, pero pueden eludir las garantías de privacidad y seguridad de WhatsApp", advirtió Will Cathcart, director de WhatsApp, mediante su cuenta oficial de Twitter.

Apenas este mes Heymods puso a disposición de los internautas la versión 21.10.0 de WhatsApp Plus, APK que recientemente había pasado a ser YOWhatsApp, siendo la misma app modificada que supera en funciones a la plataforma original.

Pese a que en aquel momento, el directivo no dio a conocer si se habían ubicado estos malwares en otros mod de WhatsApp, tal parece que Heymods decidió dejar las cosas "por la paz" y ya no darle soporte ni liberar nuevas actualizaciones de WhatsApp Plus.

Ante ello, los internautas que prefieren los APK antes que las aplicaciones originales, no deben preocuparse, puesto que afortunadamente quedarán en el mercado electrónico más mod, entre los que están GBWhatsApp, OGWhatsApp o WhatsApp Aero, aplicaciones que ofrecen las mismas ventajas que la versión "plus".

Con todo, debes recordar que nuestra mejor recomendación, en lo que respecta a los APK, es no tenerlos descargados ni instalados en tu teléfono celular, ya que al no ser apps originales te puedes exponer a los software maliciosos en cualquier momento, además de la posibilidad de quedarte sin cuenta para siempre.