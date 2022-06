WhatsApp Plus: ¿Cómo Instalar en Android el nuevo APK 21.00.0?

Hace apenas unos días WhatsApp Plus liberó su versión 21.00.0, es por ello que en esta nota te diremos cómo instalar su más nueva actualización en tu smartphone con sistema operativo Android.

Esta semana, tras el lanzamiento de la versión 20.50.0 del APK más popular de la app de mensajería instantánea de Meta, el mod puso a disposición de sus miles de usuarios la actualización 21.00.00.

Para instalar la versión más reciente de esta aplicación electrónica modificada, primero que nada se debe tomar en cuenta dos cosas: en primer lugar, si ya tienes instalada WhatsApp Plus, y en segundo lugar, si no has bajado este APK a tu teléfono celular.

En caso de que ya tengas descargada e instalada la versión "pirata" de WhatsApp, lo único que debes hacer es ir a los ajustes de la plataforma de mensajería instantánea y buscar la opción que te permita actualizar la app.

Por su parte, en caso de que aún no hayas decidido bajar e instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo móvil, antes que nada, tendrás que tener en cuenta que para que este funcione en tu smartphone tendrás que desinstalar la app original, es decir, eliminar WhatsApp de tu celular.

Para ello, lo más recomendable es hacerlo directamente desde la Play Store de Google, ya que haciendo de esa forma te asegurarás de que no quede rastro alguno de la aplicación original de Meta que impida que el mod pueda ejecutarse correctamente en tu smartphone.

Una vez que te has desecho de WhatsApp, tendrás que buscar una página web que te ofrezca la descargar del APK versión 21.00.0 libre de virus, ya que es común que los sitios webs donde se oferta este mod estén infectados de malwares.

Nosotros te recomendamos Grupo Informático, APKilimitado, AndroForever o Mala Vida, cualquiera de estas opciones te garantiza una descarga segura y 100% libre de virus que dañen el funcionamiento de tu dispositivo móvil.

Tras descargar la versión 21.00.0 de WhatsApp Plus únicamente dejarás que tu teléfono celular instale el APK más reciente de esta plataforma de mensajería instantánea modificada y ¡Listo! Podrás disfrutar de sus diversas ventajas.