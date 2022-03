WhatsApp Plus: ¿Cómo actualizar en Android la app con el nuevo APK versión 19.30.0?

Ya está disponible la nueva versión 19.30.0 del APK WhatsApp Plus. Ahora los usurarios de Android podrán disfrutar de las novedades en funciones y corrección de errores que trae consigo la nueva actualización.

Fue durante los primeros días de este mes de marzo de 2022, cuando el mod más popular de la app original de Meta liberó su nueva versión, es por ello que los usuarios del sistema operativo Android que quieran tener el nuevo APK deberán seguir los siguientes pasos.

En primer lugar, si ya tienes instalada la versión "plus" de WhatsApp, únicamente tendrás que buscar en los tres puntos que aparecen en la esquina superior derecha la opción que indica "Actualizar WhatsApp Plus", e inmediatamente podrás descargar la nueva versión mejorada.

Por otra parte, si es el caso de que no has descargado WhatsApp Plus a tu smartphone, para poder tener la versión 19.30.0 del APK tendrás que descargar el mod, y para ello tendrás que acudir a portales web externos a las tiendas virtuales de apps de los diferentes sistemas operativos.

La anterior situación podría hacer que descargues algún malware a tu teléfono celular, por lo que, para evitar virus, lo mejor será que acudas a páginas web seguras (Malavida, APKilimitado, AndroForever).

Una vez que tengas un sitio web seguro para la descarga de la versión "pirata" de WhatsApp, lo siguiente es desinstalar la apo de Meta, para ello lo mejor es que acudas directamente a la Play Store de Google, ya que de no hacerlo así, podrías dejar rastro de la aplicación oficial, lo que impediría que el APK se ejecute correctamente.

Tras descargar e instalar WhatsApp Plis en tu dispositivo móvil, lo siguiente que tendrás que hacer es seguir los mismos pasos que seguiste para registrar tu cuenta con tu número de celular y ¡Listo! Podrás disfrutar de la versión 19.30.0 directamente.

Debes tener en cuenta que, entre más actualices WhatsApp Plus, más probabilidades hay de que WhatsApp termine por suspenderte la cuenta de forma permanente, por lo que si descargas el mod lo harás bajo el riesgo de quedarte sin cuenta.