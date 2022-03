WhatsApp Plus: ¿Cómo actualizar la app en Android con el nuevo APK versión 19.20.0?

El pasado mes de febrero, WhatsApp Plus liberó su más reciente versión, la 19.20.0, la cual trae consigo novedades y correcciones de errores. Por eso en esta nota te diremos cómo actualizar el APK a la más reciente versión.

Pese a que en tiempo pasado el mod más popular de WhatsApp se caracterizaba por sus actualizaciones lentas, al parecer este 2022 la plataforma "pirata" se ha puesto las pilas y ha habilitado tres nuevas versiones, siendo la más reciente la 19.20.0.

Si quieres actualizar WhatsApp Plus lo único que tienes que hacer es ir a los tres puntos que aparecen en la pantalla superior de tu smartphone cuando abres la app. Una vez hecho eso, verás que aparece la opción "Configuración de WhatsApp Plus", la cual pulsarás y buscarás la opción "Actualizar WhatsApp Plus".

Tras ello, te limitarás a seguir las instrucciones que la versión "plus" de la plataforma de mensajería instantánea te vaya dando en la pantalla de tu teléfono celular, pasos que te permitirán tener instalada la más reciente versión 19.20.0 del APK.

Pero si es el caso de que no has instalado WhatsApp Plus en tu dispositivo móvil, lo primero que tendrás que hacer es acudir a un portal web seguro para la descarga del mod (APKilimitado, Malavida o AndroForever), para descargar la versión "pirata" de WhatsApp, ya que esta app no se encuentra disponible para su descarga en las tradicionales tiendas virtuales de los sistemas operativos.

Previo a que pulses el botón de "descargar", primero tendrás que desinstalar la app original de tu smartphone. Para ello, te recomendamos que acudas a la tienda virtual de tu sistema operativo, en este caso la Play Store de Google, y desinstales WhatsApp desde ahí, ya que así te asegurarás de no dejar rastro de esta aplicación en tu dispositivo, lo que pudiera entorpecer la ejecución de la app.

Una vez eliminada la app oficial, descarga e instala la versión "plus" 19.20.0 en tu teléfono, y sigue los mismos pasos que tuviste que seguir cuando diste de alta por primera vez tu cuenta con tu número de celular.