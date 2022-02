WhatsApp Plus: ¿Cómo bloquear chats con contraseña para evitar metiches?

Una de las razones por las que WhatsApp Plus se ha vuelto tan popular entre los internautas es la mayor privacidad que ofrece comparada con la versión original de Meta, de ahí que sea una de las APKs más descargadas a nivel internacional.

Con el uso cada vez más grande de las plataformas de mensajería instantánea, no han sido pocos los que han querido tener a disposición la posibilidad de poder "esconder" algunos chats a los ojos de los curiosos con solo colocarle una contraseña.

Pese a que en WhatsApp esta opción aún no está disponible de forma oficial, la buena noticia es que en WhatsApp Plus está alternativa sí está habilitada, por lo que únicamente deberás localizarla.

No obstante, debido a que la versión "Plus" de la aplicación original no deja de ser una APK ello puede traer algunos inconvenientes, como el hecho de tener que descargarlas de portales web no oficiales, pues no se encuentra en las tiendas electrónicas.

Por lo que, a continuación te diremos cómo colocarle una contraseña a la app de WhatsApp sin necesidad de instalar terceras aplicaciones. Ten en cuenta que esta función no está disponible en Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4 ni Samsung Galaxy Note 8, por si es que tienes alguno de estos modelos. Aunado a ello, tu teléfono celular debe contar con sensor de huellas dactilares y tener el sistema Android 6.0 o una versión más reciente.

Pasos para ponerle contraseña a WhatsApp

En primer lugar, abre la app de WhatsApp. Después, toca sobre los tres puntos de la esquina superior derecha. Abre Ajustes, y ve hacia Cuenta, da clic en Privacidad y dirígete hasta el final

Tras ello, localiza Desbloquear con huella dactilar, y activa la opción con el interruptor junto al botón. Para confirmar tu huella, coloca tu dedo sobre el sensor. Una vez que hayas hecho lo anterior podrás configurar todo tipo de ajustes.

Cabe recalcar que, por tratarse de algo que se tiene que hacer cada vez que quieras abrir WhatsApp, lo más seguro es que termines deshabilitando esta opción tras un tiempo, ya que resulta molesto al pasar los días; para hacerlo, tendrás que rehacer los pasos.