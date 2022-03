WhatsApp Plus: ¿Cómo desbloquear una cuenta suspendida en Android o iPhone?

La famosa aplicación de mensajería de Meta, WhatsApp, puede suspender de forma temporal o definitiva las cuentas por distintas razones que vienen explicadas en el apartado de “Términos de uso” que aparece cuando recién se instala la App.

Para saber cómo desbloquear una cuenta suspendida en Android o iPhone, lo primero que se debe de saber son las causas de la sanción impuesta por WhatsApp o la versión Plus.

Antes de empezar, se debe de entender que WhatsApp Plus o GBWhatsApp son dos versiones no oficiales que ofrecen más herramientas y ventajas que la App original, pero su uso te puede ser acreedor a una sanción de la famosa aplicación de mensajería.

Lo anterior se debe a que en la sección de “términos de uso” y condiciones se explica que el uso de versiones no oficiales de la APP se sanciona con suspensión temporal o definitiva del número telefónico. Esto último depende de la incidencia de la infracción.

Otras de las razones por las que te puede bloquear WhatsApp son:

Actividades sospechosas en la cuenta, como realizar acciones repetidas de manera continua.

Por reporte de usuario. Es decir, que otros usuarios de la aplicación te reporten por molestarlos.

Abuso de servicios. Esto aplica cuando reenvía varias veces el mismo mensaje o se usa una lista de contactos que no conoce.

Por riesgo de delito. En caso de que la Aplicación de Meta encuentre indicios de actividad ilícita puede bloquear el número.

El bloqueo de cuentas es una medida de WhatsApp para frenar toda aquella actividad por la que se produjo la sanción. La suspensión de cuentas suele ser temporales, estas varían entre horas y días. De reincidir, o si App considera que el caso es grave, la cuenta pasa de estar suspendida y aparece el mensaje “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp”.

¿Cómo recuperar una cuenta bloqueada de WhatsApp?

Para la mayoría de los casos de suspensión sólo hay que esperar el tiempo marcado para poder acceder a los chats de nuevo. Si la sanción se aplica por horas, no existe forma de evadirla, pues al estar el número bloqueado WhatsApp no permitirá que se conecte con su plataforma para usar sus servicios. Da igual que se recurra a Apps no oficiales como WhatsApp Plus o GBWhatsApp.

En caso de que pasé el tiempo y el bloqueo continúe o aparezca el mensaje “Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp”, el único remedio es ponerse en contacto con la empresa para hacer labor de convencimiento.

Hasta el momento no existe un argumento con el que regresen en automático el servicio, pero tampoco existe otro método para restablecerlo.

Formas de contactar con WhatsApp:

Formulario de contacto. Acceder a la página whatsapp.com/, llenar formulario y explicar en el campo de texto sobre la suspensión de la cuenta y el deseo de recuperarla

Enviar correo electrónico a soporte. Abrir una cuenta de correo electrónico y escribir un mail a Support@whatsapp.com donde se especifique el número de teléfono con su prefijo internacional (+52 en el caso de México, por ejemplo). Luego se detalla la marca y modelo del teléfono y que se desea recuperar la cuenta. Además, se debe de añadir toda la información que se considere pertinente para este propósito.

Desde el inicio de la aplicación. También se puede reinstalar WhatsApp, intentar iniciarlo con el número y pulsar el botón de “soporte” que aparecerá junto al aviso del bloqueo, con esto aparecerá un formulario que deberá ser rellenado.

El proceso para recuperar una cuenta bloqueada de WhatsApp puede demorarse varios días. Además, escribir a soporte no garantiza se termine la suspensión.

Si WhatsApp no restablece la cuenta tras pedírselo, no quedará más remedio que registrar un nuevo número y dar por perdido el anterior.