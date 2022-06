WhatsApp Plus: ¿Cómo descargar SIN VIRUS el APK más reciente en julio de 2022?

Hace pocos días WhatsApp Plus puso a disposición de sus miles de usuarios la versión 21.00.0 del APK más popular de la app original de Meta y en esta nota te diremos cómo puedes descargarla sin virus.

Una de las mayores desventajas de la plataforma de mensajería instantánea modificada es el hecho de que, a la par de que se baja el mod, se corre el riesgo de descargar también malwares que perjudiquen el desempeño de tu teléfono celular.

No obstante, hay miles de valientes que, al poner sobre la balanza los pros y los contras, toman la decisión de descargar el APK de WhatsApp debido a que las funciones extras que ofrece son bastante atrayentes.

Si eres de los que prefiere arriesgarse, afortunadamente hay dos formas mediante las cuales te puedes asegurar de que al descargar la versión 21.00.0 de WhatsApp Plus no estarás dándole entrada a los virus.

En primer lugar, lo más recomendable es buscar portales web seguros, ya que debido a que no puedes bajar el APK de las tiendas virtuales de los sistemas operativos, lo ideal es buscar páginas recomendadas. Nosotros te aconsejamos usar Mala Vida, Grupo Informativo o APKilimitado.

Cualquiera de los anteriores sitios web te garantiza una descarga segura de la versión 21.00.0 de WhatsApp Plus, por lo que no tendrás que preocuparte con bajar malwares que dañen a tu smartphone en el intento de tener instalado el mod más popular de la app original de Meta.

Por su parte, otra de las formas de asegurarte de descargar la actualización 21.00.0 de WhatsApp Plus sin virus es recurrir a apps antivirus, las cuales se pueden descargar desde las tiendas virtuales originales. Además, si lo prefieres, hay páginas en internet que detectan si una aplicación está infectada antes de que la descargues en tu dispositivo móvil.

Te recomendamos leer:

No obstante, pese a que logres la descarga de WhatsApp Plus sin virus, lo mejor será que no bajes este tipo de plataformas a tu celular, ya que, con todo, no dejan de ser apps no oficiales por lo que te puedes meter en problemas.