WhatsApp Plus: ¿Cómo descargar el APK versión 19.10.0 de la aplicación favorita de infieles?

Recientemente se liberó la actualización 19.10.0 de la APK WhatsApp Plus, la cual, además de corregir algunos de los errores de las anteriores versiones, también habilitó algunas nuevas funciones.

Debido a que se trata de uno de los mods de la app de WhatsApp, la versión "plus" de la plataforma de mensajería instantánea no puede ser descargada e instalada del mismo modo que la app original.

Primeramente, debes saber que para poder tener la nueva APK 19.10.0 tendrás que desinstalar WhatsApp de tu celular, si es que lo tienes instalado, ya que de otra forma este mod no podrá ejecutarse en tu smartphone.

Además, no basta con únicamente desinstalar la aplicación original de Meta, ya que aunado a ello debes borrar todo rastro de esta plataforma virtual de tu celular, para lo cual tendrás que buscar en Aplicaciones un archivo que contenga los datos de WhatsApp y suprimirlo, puesto que de no hacerlo correrás el riesgo de que la app no se ejecute correctamente.

Asimismo, al ser una aplicación "pirata", WhatsApp Plus no pode ser descargada de las tiendas electrónicas conocidas para los diferentes sistemas operativos, sino que se tiene que recurrir a portales web alternos a las mismas, lo que significa que correrás el riesgo de descargar un malware en tu dispositivo móvil.

Por ello, si quieres gozar de los beneficios de la versión 19.10.0 de la APK tendrás que dirigirte a páginas de internet que la ofrecen, aunque debes tener cuidado de que estas sean realmente confiables. Una vez que te hayas asegurado que sea un sitio seguro para tu celular, lo único que deberás hacer es, tras eliminar todo lo referente a WhatsApp, descargarlo desde dicho portal.

Recuerda que, una vez descargado, tendrás que hacer exactamente los mismos pasos que hiciste cuando descargaste e instalaste la app de Meta, es decir, registrar tu cuenta con el número de tu teléfono celular y esperar a que la plataforma virtual te mande un código para poder comenzar a usar la aplicación.

Antes que descargues WhatsApp Plus recuerda que nuestro mejor consejo, en este sentido, siempre será que tengas en tu smartphone solamente aplicaciones electrónicas oficiales.