WhatsApp Plus: ¿Cómo descargar el nuevo APK 20.00.0 para actualizar la app?

Este mes de mayo llegó con la nueva versión 20.00.0 de WhatsApp Plus, la cual cuenta con algunas novedades que ayudan a que la experiencia al usar el APK de WhatsApp sea por mucho más placentera.

Es debido a las múltiples herramientas y al mayor control de la interfaz y de la privacidad que el mod más popular de la app original de Meta cada vez va ganando más terreno en el campo de las plataformas de mensajería instantánea.

Ahora bien, para descargar la nueva versión 20.00.0 de WhatsApp lo que tienes que hacer es, si ya tienes descargado e instalado el APK en tu smartphone, solamente tendrás que ir a los tres puntos de la pantalla superior y buscar la opción de "Actualizar", con ello tendrás en tu dispositivo móvil la actualización más reciente.

No obstante, si no tienes instalado el mod, primeramente deberás desinstalar la app de WhatsApp, por lo que te sugerimos ir directamente a la tienda de aplicaciones de tu sistema operativo, buscar la plataforma de mensajería y presionar "desinstalar", ya que con ello evitarás que la aplicación no se ejecute de forma correcta.

Hecho esto, habiéndote asegurado que ya no hay rastro alguno de la app de Meta, buscarás una página web de donde sea seguro descargar el APK, nosotros te aconsejamos que lo hagas desde estos sitios: AndroForever, Malavida y APKilimitado.

A la hora de decidir de dónde bajarás WhatsApp Plus es muy importante hacerlo desde un portal web seguro que te garantice que, a la par de descargar el mod, no estés también dándole entrada a un virus.

Con todo, lo mejor siempre será que solo te limites a tener apps originales, puesto que las aplicaciones modificadas, pese a que cuentan con una gran variedad de funciones, pueden vulnerar tu privacidad y exponer tus datos personales.

Aunado a ello, debido a la proliferación de las apps modificadas, WhatsApp ha estado suspendiendo permanentemente las cuentas de los usuarios que hagan uso de los APK, por lo que tu número de celular podría quedar inhabilitado de por vida para usar la plataforma de mensajería instantánea.