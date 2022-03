WhatsApp Plus: ¿Cómo descargar en Android el nuevo APK versión 19.30.0?

Este 2022, WhatsApp ha sorprendido a sus usuarios con constantes actualizaciones, algo que no se había visto en años anteriores. En esta ocasión te diremos cómo descargar en Android el nuevo APK versión 19.30.0.

En los primeros días de marzo, el mod más popular de la app original de Meta habilitó su más reciente actualización: la 19.30.0, la cual viene tras las versiones 19.10.0 y 19.20.0, liberadas este mismo año.

Los internautas que quieran descargar el APK tendrán que, en primer lugar, si no tienen instalada WhatsApp Plus, descargarla primer en su teléfono celular. Para lo cual deberán seguir pasos concretos.

Debido a que la versión "plus" de la plataforma de mensajería instantánea no puede encontrarse en las tiendas electrónicas de los sistemas operativos, quien desee descargarla e instalarla tendrá que ir a las páginas webs externas a los medios oficiales.

Acudir a sitios web y descargar archivos puede ser peligroso, por lo que lo mejor es hacerlo en portales seguros, como por ejemplo Malavida, APKilimitado o AndroForever, páginas 100% seguras para la descarga del mod.

Ahora bien, tendrás que desinstalar la app de WhatsApp de tu dispositivo móvil, ya que de no hacerlo no podrá ejecutarse WhatsApp Plus en el mismo, al detectar el celular que se trata del mismo archivo.

Para ello, lo mejor es ir directamente a la Play Store de Google, buscar WhatsApp y pulsar la opción de desinstalar. Pese a que este paso se puede hacer desde Aplicaciones del smartphone, lo más recomendable es hacerlo de forma directa, ya que si se hace desde el dispositivo se corre el riesgo de que quedan archivos de la plataforma de mensajería instantánea.

Una vez desinstalada la app oficial de Meta, se descarga el APK 19.30.0 de WhatsApp Plus, se instala la aplicación electrónica, y se tienen que seguir los pasos que se siguen en WhatsApp para registrar la cuenta con el número del teléfono celular.

En dado caso de que ya se tenga instalado WhatsApp Plus, lo único que se debe hacer es buscar en los tres puntos que aparecen en la esquina superior, la opción de "Actualizar WhatsApp Plus", y con ello se actualizará a la versión 19.30.0.