WhatsApp Plus: Cómo descargar, instalar, APKs y mejores opciones de 2022

El éxito de WhatsApp Plus es innegable, ya que, desde su surgimiento en 2014, miles y miles de usuarios se han sumado a la APK buscando las funciones únicas que la aplicación original no posee.

Es por ello que continuación te diremos como descargar la última versión de WhatsApp plus y las mejores opciones en apps de mensajería instantánea de 2022.

Existen muchas vías para poder instalar WhatsApp Plus versión 21.10.0, sin embargo, no todos los métodos son seguros pues no basta con solo buscar en el navegador la aplicación y proceder a su instalación. Pues no todos los sitios son seguros.

Por lo cual es recomendable recurrir a los siguientes sitios informáticos en donde podrás encontrar la última versión de WhatsApp plus sin el riesgo de adquirir un malware en el trayecto. Estos sitios son; Grupo Informático, Mala Vida, APKilimitado y AndroForever.

Una vez hayas seleccionado el sitio de donde descargaras este mod, lo siguiente es proceder a su instalación, la cual tiene como primer paso el desinstalar la versión original de Meta ya que de no hacerlo la aplicación no podrá ejecutarse.

Tras realizar este paso, lo siguiente es descargar el archivo apk de WhatsApp Plus y luego dejar que tu dispositivo móvil instale la aplicación de mensajería instantánea. Después de esto lo siguiente es realizar la activación al igual que con la apk original y disfrutar.

Cabe señalar que si bien esta aplicación ha sobrevivido al día de hoy a los intentos de de la versión original por que desaparezca. Esto no significa que sea del todo confiable ya que al ser una app no oficial puede ser manipulada por terceros lo que significa que tu información y mensajes pueden estar en riesgo de ser robados en todo momento.

Además de ello WhatsApp ha sido claro en señalar que a quienes se detecte que usan esta apk no origina serán baneados e incluso podrían perder su cuenta definitivamente.

Por lo tanto, en este 2022 lo más recomendado es utilizar la versión original de WhatsApp que es descargada como la mayoría de los usuarios en el mundo.