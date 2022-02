WhatsApp Plus: ¿Cómo descargar la versión original de la app favorita de infieles?

Las herramientas que han vuelto altamente popular a WhatsApp Plus entre los internautas son aquellas que permiten "infidelidades" entre las parejas. En esta nota te diremos cómo descargar la versión original de la aplicación de mensajería instantánea favorita de los infieles.

Pese a que se trata de una APK de la app original WhatsApp, lo cierto es que las funciones extras que trae esta versión "pirata" han hecho que cada vez más usuarios opten por esta opción por encima de la oficial de Meta.

Si quieres descargar WhatsApp Plus en tu teléfono celular debes tener en cuenta que, en primer lugar, debido a que se trata de una plataforma no autorizada, para poder instalarla deberás recurrir a portales web y no a las tiendas electrónicas de apps, ya que no podrás encontrarla en estas.

Además, antes de instalar la versión "Plus" de WhatsApp, tendrás que, forzosamente, eliminar la aplicación original, no dejando rastro alguno de esta en tu dispositivo móvil, por lo que además de desinstalarla deberás borrar el archivo "Web.WhatsApp", en caso de que este se encuentre en la sección Aplicaciones.

Aunado a ello, en la Configuración de tu celular, tendrás que dirigirte a Seguridad y localizar la opción Fuentes Desconocidas, la cual deberás habilitar para que no haya ningún problema en el proceso de descarga e instalación de WhatsApp Plus.

Y, como se mencionó casi al principio de esta nota, como tienes que recurrir a portales web para descargar la versión "pirata" de WhatsApp, podrás correr el riesgo de instalar un malware en tu dispositivo, por eso lo mejor es hacerlo desde páginas seguras.

Entre los portales que ofrecen la descarga de WhatsApp Plus de forma segura se encuentran Softmany, AndroForever y APKilimitado. Cualquiera de las anteriores alternativas son opciones confiables para descargar la APK sin peligrar a tener un virus en tu teléfono celular tras hacer la instalación.

Una vez que tengas instalado WhatsApp Plus en tu celular recuerda hacer uso de sus funciones especiales para infieles, como la de poner una contraseña en un chat determinado, logrando ocultar conversaciones que a tu pareja no le gustaría ver y evitando con ello conflictos cibernéticos.