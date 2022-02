WhatsApp Plus: ¿Cómo descargar los estados de mis contactos sin que lo sepan?

La popularidad de WhatsApp Plus no ha sido "gratis", sus múltiples funciones extras que van más allá de la mayor personalización de la interfaz, han hecho que, pese a los riesgos que supone su descarga, más y más internautas decidan descargarla en sus teléfonos celulares.

Una de las funciones que resultan más útiles es la de descargar los estados de tus contactos sin que se enteren, ya que no necesitas aplicaciones extras o algún truco, sino que únicamente tendrás que descargar WhatsApp Plus en tu dispositivo móvil y te aparecerá la flecha de descarga cuando abras los estados de las personas que tengas agregadas en la plataforma de mensajería instantánea.

Funciones extras de WhatsApp Plus

La nueva actualización 19.00.00 de la APK más famosa de WhatsApp llegó este 2022 y con ella también se habilitaron funciones extras a las versiones anteriores, como la posibilidad de estar "en línea" las 24 horas, aunque en realidad no lo estés, lo que te dará una mayor privacidad, ya que cuando chequen tu conversación siempre aparecerás "on line".

Leer más: WhatsApp Plus: guía definitiva para descargar e instalar el nuevo APK 19.00.00

La versión 19.00.00 de WhatsApp Plus también pone a disposición las funciones que, en un primer momento, hicieron tan popular a esta aplicación "pirata" de la app de Meta, como la posibilidad de colocar una contraseña a determinados contactos y ocultarlos a las personas que agarren tu celular.

También, esta APK ofrece mayor personalización de la interfaz de la plataforma de mensajería instantánea, así como mayor diversidad de emoticones y una capacidad mayor en el envío de archivos multimedia, de hasta 50 MB.

Además, otra de las herramientas más socorridas es la modificación de la hora de la última conexión, o el poder personalizar quiénes de tus contactos tendrán acceso a esta información.

Al tratarse de una APK no oficial, no podrás descargar WhatsApp Plus desde las tiendas electrónicas oficiales de los diferentes sistemas operativos de los smartphone, sino que tendrás que ir a portales web no autorizados, por lo que lo mejor es acudir a aquellos que sean confiables.

Leer más: ¿Cómo abrir WhatsApp Plus en una computadora en sencillos pasos?

Aunado a ello, antes de descargar e instalarla, deberás desinstalar WhatsApp de tu dispositivo y asegurarte que en el apartado Aplicaciones no quede rastro de la aplicación de Meta.