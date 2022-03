WhatsApp Plus: ¿Cómo eliminar los anuncios de Android tras descargar la app?

¿Anuncios en la televisión? No, los anuncios que verdaderamente molesta son aquellos anuncios de Android que aparecen tras haber descargado WhatsApp Plus en tu teléfono celular, es por ello que en esta nota te diremos cómo eliminarlos.

Si bien los anuncios son una estrategia publicitaria de las empresas para posicionar sus productos o su marca, lo cierto es que estos pueden llegar a ser bastante molestos la mayoría del tiempo.

Y, por sí no fuera suficiente, los internautas no solamente deben aguantar los anuncios cuando ven la televisión o escuchan la radio, sino que también se los encentran en las redes sociales y, ahora, en las plataformas de mensajería instantánea.

Los molestos anuncios tienden a aparecer, sobre todo, cuando el internauta descarga aplicaciones no originales en su dispositivo móvil, como es el caso de WhatsApp Plus, el APK de WhatsApp más popular y usado alrededor del mundo.

Pese a que muchos recomiendan no actualizar la app para evitar los anuncios, lo cierto es que este truco no sirve, además de que si quieres mejorar tu experiencia en el uso de la plataforma "pirata" deberás descargar las nuevas versiones, las cuales, además de proporcionar nuevas herramientas, también pone a disposición errores de las actualizaciones previas, por lo que no actualizar el mod no es una verdadera opción.

Es por ello que lo más recomendable para decir "adiós" a los anuncios en WhatsApp Plus es hacer uso de los bloqueadores de anuncios, es decir, apps creadas por terceros que se encargan de evitar que la publicidad aparezca dentro de la aplicación o de un sitio web.

Hay diferentes bloqueadores de anuncios disponibles para su descarga desde la Play Store de Google. En esta ocasión te recomendamos el uso de Adblock Ultimate, app que se encarga de bloquear todo tipo de anuncios tras haber descargado en tu teléfono celular WhatsApp Plus.

Una de las mayores ventajas de esta app bloqueadora es que no permite la presencia de malwares y adware, los cuales podrían resultar perjudiciales para tu dispositivo móvil. Otras aplicaciones que podrías utilizar para este mismo fin son: AdGuard, Adblock Plus y AppBrain Ad Detector.