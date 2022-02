WhatsApp Plus: ¿Cómo explotar al máximo sus funciones tóxicas?

¿WhatsApp para tóxicos? Se llama WhatsApp Plus. La APK de la aplicación de Meta se ha vuelto altamente popular entre los internautas debido a las funciones tóxicas que pone a disposición.

Además de ofrecer mayor personalización de la interfaz de la plataforma virtual de mensajería instantánea y de posibilitar el envío de archivos multimedia de hasta 50 MB sin dejar de lado la calidad, la versión "pirata" de WhatsApp también ofrece otras herramientas que pueden resultar verdaderamente útiles para las personas "tóxicas".

Una de las funciones más tóxicas de WhatsApp Plus es la que envía notificaciones a tu cuenta una vez que tus contactos han entrado a sus cuentas, lo que permite tener mayor control del uso de la app de parte de los contactos que tiene agregados.

Por su parte, esta APK de WhatsApp también permite al usuario ocultar sus "en línea" o "escribiendo", así como modificar tu hora de última conexión o seleccionar cuáles de tus contactos tendrán acceso a dicha información.

Además, WhatsApp Plus hace posible ocultar ciertas conversaciones, ello mediante la colocación de una contraseña en determinados chats, ocultando a la vista de otras personas los mensajes y personas "incomodos". Asimismo, la versión "Plus" hace posible la aparición del triple "visto", es decir, las palomitas de color azul, solamente cuando la persona responda al texto que le enviaron.

En tanto, debes saber que la última actualización de WhatsApp Plus, app que no suele actualizarse tan seguido como la aplicación original de Meta, ha enmendado algunos errores que traían anteriores versiones y, aunado a ello, ha añadido filtros a los estados de la plataforma virtual.

Con todo, no debes olvidar que esta app no es del todo legal, muestra de ello es que no puede ser descargada desde las tiendas electrónicas oficiales, al tratarse de una APK de WhatsApp, por lo que al descargarla desde portales web no certificados hay una alta probabilidad de que termines instalando virus en tu teléfono celular. Por sí fuera poco, la aplicación oficial se ha dado a la tarea de suspender la cuentas de los usuarios que usan la versión "Plus".