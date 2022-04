WhatsApp Plus: ¿Cómo instalar en Android el nuevo APK versión 19.30.0?

A principios de marzo, WhatsApp Plus liberó su versión 19.30.0 para dispositivos Android, es por ello que en esta nota te diremos cómo instalar el nuevo APK en tu teléfono celular puedas disfrutar de todos sus beneficios.

Al ser un mod de la app original de Meta, la versión "plus" de WhatsApp permite ciertas licencias que no puede permitirse la aplicación oficial, por el tema de seguridad y privacidad de los datos.

Por lo anterior, muchos internautas han optado por descargar WhatsApp Plus en sus smartphone, lo que hace posible que puedan disfrutar de las múltiples funciones que el APK ofrece.

Leer más: Luna rosa y eclipse solar: Estos son los fenómenos astronómicos de abril 2022

Ahora bien, si estás pensando en descargar e instalar WhatsApp Plus en tu dispositivo móvil, primero que nada debes saber que, para ello, será necesario que desinstales WhatsApp de tu celular, ya que si no lo haces el mod no podrá ejecutarse correctamente.

Para ello, lo mejor es hacerlo desde la Play Store de Google, es decir, abrir la plataforma, buscar la app de Meta y pulsar "desinstalar", puesto que se trata de la forma más segura de no dejar rastro alguno de la aplicación de mensajería instantánea.

Ahora bien, una vez hecho eso, tendrás que buscar un sitio web donde desde donde puedas descargar la versión "pirata" 19.30.0 de WhatsApp, nosotros te recomendamos que lo hagas desde alguna de las siguientes páginas: Malavida, AndroForever y APKilimitado.

Una vez que hayas descargado el APK en tu smartphone, dejarás que la app se instale y, tras ello, procederás a hacer el registro de tu cuenta en la plataforma. Primeramente, abrirás el mod, y en seguida harás los mismos pasos que hiciste cuando diste de alta tu cuenta con el número de tu celular y ¡Listo! Con ello tendrás instalado el APK WhatsApp Plus 19.30.0.

Leer más: WhatsApp Plus: estas son las novedades del nuevo APK versión 19.30.0

Antes de que decidas descargar WhatsApp Plus recuerda que, al tratarse de una app no oficial, te arriesgas a que WhatsApp termine por bloquear tu cuenta de forma permanente, lo que significa que, aunque instales de nueva cuenta la aplicación original, ya no podrás usar la app con ese número.