WhatsApp Plus: ¿Cómo instalar la versión 20.50.0 del APK de Meta?

El quinto mes de este 2022 trajo consigo la versión 20.50.0 de WhatsApp Plus, es por ello que en esta nota te diremos cómo instalar el más famoso APK de la app original de Meta para que puedas disfrutar de sus beneficios.

Este año la versión "plus" de WhatsApp se ha puesto las pilas y ha regalado a sus usuarios diversas actualizaciones mediante las cuales mejora la experiencia en el uso de esta plataforma de mensajería instantánea modificada.

En estos días, fue liberada la actualización 20.50.0 del mod, el cual puede descargarse desde múltiples sitios webs que lo ofertan. No obstante, lo más recomendable es hacer esta operación desde portales seguros que te garanticen que al bajar esta aplicación no estarás descargando, a la par, un virus que podría afectar el desempeño de tu smartphone.

Una vez que hayas escogido la página que usarás para descargar WhatsApp Plus versión 20.50.0, lo siguiente es llevar a cabo esta operación y permitir a tu teléfono celular instalar de forma automática el APK de WhatsApp.

}Tras haber hecho el anterior paso, lo que prosigue será abrir la app en tu smartphone y seguir los pasos que diste la primera vez que diste de alta tu cuenta de WhatsApp dando tu número de celular y ¡Listo! Ya tendrás instalado WhatsApp Plus 20.50.0 en tu dispositivo móvil.

Antes de que te decidas a descargar WhatsApp Plus ten siempre presente que al tratarse de un APK su descarga e instalación no es del todo segura, no únicamente en lo referente a la posible presencia de malwares, sino que se puede vulnerar tu privacidad.

WhatsApp ha advertido a los internautas del uso de este tipo de mod debido que, al tratarse de una aplicación electrónica no avalada, esta puede significar algunos riesgos para los usuarios que opten por usarla en lugar de la plataforma original.

Por ello, de un tiempo para acá la app de Meta ha comenzado a suspender de forma definida las cuentas de los internautas que utilicen este APK o similares al mismo, lo que impide usar el número de celular en la aplicación original.