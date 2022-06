WhatsApp Plus: ¿Cómo instalar sin virus el APK más reciente en junio de 2022?

El mes de junio de 2022 llegó con muchas novedades, una de estas es la versión 21.00.0 de WhatsApp Plus y por esta razón a continuación te diremos como instalar esta maravillosa APK para que disfrutes de todos sus beneficios.

Recientemente los desarrolladores liberaron la última versión de esta APK 'no oficial' WhatsApp, desatando e furor entre los internautas que ya desean tener esta nueva versión instalada en sus dispositivos móviles.

Cabe recordar que esta aplicación ya se encuentra en sitios como (Grupo Informático, APKilimitado y AndroForever), por lo cual, si ya tienes la apk en entre tus archivos, continuación te diremos como instalarla.

Cabe recordar que siempre que tengas que instalar WhatsApp Plus debes desinstalar por completo la versión que tengas instalada, ya que con ello previenes que ocurran errores y se bloque la instalación.

Una vez hayas realizado instalado la APK versión 21.00.0 en tu dispositivo móvil, lo que sigue es abrir la app en tu smartphone y seguir los pasos que realizaste para dar de alta tu WhatsApp.

También te puede interesar

Si bien esta aplicación es usada por miles de usuarios en todo el mundo, eso no significa que no hay riesgo en su uso, pues al ser una aplicación considerada no oficial tu privacidad se puede ver vulnerada. También es preciso señalar la importancia de contar con algún antivirus en tu dispositivo móvil para descartar cualquier posible infección.