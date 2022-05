WhatsApp Plus: ¿Cómo instalar tras descargar el nuevo APK 20.20.0?

La popularidad de WhatsApp Plus ha crecido durante los últimos años debido a la gran cantidad de funciones que ofrece a comparación de la app original de Meta. En esta nota te diremos cómo instalar el APK tras descargar la nueva versión 20.20.0.

En días pasados, el mod más popular de WhatsApp puso a disposición para su descargar su actualización 20.20.0, la cual permite a los usuarios de la app modificada tener una mejor experiencia al usar la plataforma de mensajería instantánea.

Pese a los pros que ofrece el mod, la desventaja más grande de WhatsApp Plus consiste en que se tiene que bajar de sitios web no autorizados para las descargas de aplicaciones electrónicas, ello puesto que se trata de una app "pirata", es decir, no oficial.

Lo anterior hace que, al momento de descargar la versión "plus" de WhatsApp Plus, puedas exponer a tu smartphone a virus que dañarían el rendimiento de tu dispositivo móvil, por lo cual lo mejor es acudir a páginas que cuenten con buenas reseñas y referencias.

Una vez localizado el portal web seguro de donde descargarás WhatsApp Plus versión 20.20.0, tendrás que, previo a bajar el APK, desinstalar la app de Meta, si es que la tienes descargada e instalada en tu teléfono celular.

Si bien puedes desinstalar la app de WhatsApp de forma directa desde la sección de Aplicaciones de tu smartphone, lo mejor es que lo hagas abriendo la tienda de plataformas virtuales, buscando WhatsApp y pulsando la opción de "desinstalar", así evitarás que aparezca en tu pantalla el mensaje de error al querer usar el mod.

Tras asegurarte que no quede resto alguno de la app original, procederás a descargar WhatsApp Plus versión 20.20.0, permitirás que tu celular instale el mod y, una vez hecho este paso, entrarás a la aplicación.

Te recomendamos leer:

Luego de haber ingresado dentro de la plataforma de mensajería instantánea modificada, seguirás los mismos pasos que hiciste cuando registraste, usando tu número de celular, tu cuenta en WhatsApp y ¡Listo! Tendrás instalado WhatsApp Plus versión 20.20.0 en tu dispositivo móvil.