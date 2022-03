WhatsApp Plus: ¿Cómo registrar mi número tras descargar el APK versión 19.10.0?

Si estás pensando en descargar la APK 19.10.0 de WhatsApp Plus y tienes dudas de cómo registrar tu número después de instalarla, en esta nota te diremos lo que debes hacer para disfrutar en tu smartphone de esta mod.

Este 2022, la app "pirata" de WhatsApp Plus habilitó dos nuevas actualizaciones, la 19.00.00 y la 19.10.0, poniendo a tan solo unos toques nuevas funciones que maximizan la experiencia al usar la plataforma de mensajería instantánea.

Ahora bien, por sí lo desconocías, a diferencia de la aplicación de Meta, disponible en las tiendas virtuales tradicionales de los diferentes sistemas operativos, WhatsApp Plus no se encuentra en estas, por lo que la única opción para descargarla es ir a portales web no autorizados.

Leer más: WhatsApp Plus 2022: ¿Cómo instalar el nuevo APK versión 19.10.0 en mi Android?

Una vez que localices una página que te permita descargar la versión "plus" de WhatsApp, primero ve a tu teléfono celular y borra todo lo que tenga que ver con la app original que se encuentra en Aplicaciones, puesto que no bastará con tan solo desinstalar la aplicación.

Tras que te hayas asegurado que no queda rastro de la plataforma de mensajería instantánea oficial de Meta, procede a descargar WhatsApp Plus e instalarla en tu smartphone.

Posteriormente, deberás entrar a la aplicación y seguir exactamente los mismos pasos que seguiste para registrar tu número en WhatsApp, es decir, registrar tu número de celular, enviarlo y esperar a que te llegue un mensaje con el código de verificación, el cual deberás colocar y ¡Listo!

Te recordamos que lo mejor siempre será que evites WhatsApp Plus o cualquiera otro de los mods de WhatsApp o de otra aplicación original, puesto que, pese a que la empresa ya no ha estado suspendiendo las cuentas de quienes usan estas APK, debes recordar que este tipo de apps no cuentan con el respaldo que sí tienen las oficiales.

Leer más: ¿Qué efecto tiene TikTok sobre los niños? Investigan posible daño en California, USA

Los términos y condiciones que contiene WhatsApp ayudan a proteger tu información personal y, con ello, evitar que esta sea vendida o usada para cosas que no tienen nada que ver con la plataforma, lo que podría, incluso, exponer tu seguridad e integridad.