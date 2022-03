WhatsApp Plus: ¿Cómo saber si suspendieron permanentemente mi cuenta?

En notas anteriores te hemos advertido que una de las principales desventajas de WhatsApp Plus es que tu cuenta puede ser suspendida por la app original, pero existen dos tipos de suspensión: la definitiva y la temporal.

Usar APK puede ser riesgoso por muchas cosas. En primer lugar al no ser una aplicación oficial, las apps que sí lo son en ocasiones toman algunas medidas extremas para evitar que sus plataformas sean "pirateadas".

Tal es el caso de WhatsApp, la cual, tras el éxito y la popularidad que adquirió WhatsApp Plus, se dedicó a bloquear las cuentas de los internautas que descargan e instalan el mod en sus smartphone.

La empresa argumentó que, además de violentar los derechos de propiedad, esta versión "pirata" no garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos de las personas que la usan, por lo que puede considerarse riesgosa.

Ahora bien, ¿cómo saber si tu cuenta ha sido suspendida de forma temporal? Nada más fácil que abrir la aplicación y darte cuenta que en la pantalla aparecerá un reloj que te indicará cuánto tiempo te falta para poder usar la plataforma de mensajería instantánea.

Pasado el tiempo indicado en la pantalla de tu teléfono celular, la app te dejará volver a utilizarla. No obstante, debes tener cuidado de romper la normativa de uso de esta aplicación muchas veces, puesto que después de determinado número de ocasiones en que te has ganado ser bloqueado, WhatsApp te suspenderá para siempre la cuenta.

Por su parte, si es que has sido acreedor a un bloqueo permanente de parte de WhatsApp por el uso de WhatsApp Plus, te aparecerá este mensaje: "Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda".

Debes tener claro que la única forma de volver a utilizar el APK con normalidad tras haber sido suspendido es si l suspensión es temporal, porque de otra forma no hay manera de que puedas recuperar tu cuenta.

Además del uso de WhatsApp Plus, WhatsApp también te puede suspender definitivamente la cuenta si ejecutaste acciones masivas o automatizadas dentro de la plataforma o si diste de alta tu cuenta para llevar a cabo "acciones sospechosas".