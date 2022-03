WhatsApp Plus: ¿Cómo saber si suspendieron temporalmente mi cuenta?

Pese a las diversas funciones extras que WhatsApp Plus contiene a diferencia de la versión oficial de Meta, uno de los mayores inconvenientes al descargarla e instalarla es que la app original puede suspender tu cuenta.

Debido a que instalar APK en los teléfonos celulares no es de lo "más legal" o seguro, algunas aplicaciones originales se han dado a la tarea de obstaculizar el uso de los mods. En el caso particular de WhatsApp, esta app ha decidido bloquear las cuentas de los internautas que hagan uso de algunas de las aplicaciones "pirata".

¿Cómo saber si tu cuenta de WhatsApp Plus ha sido bloqueada? En un principio, la plataforma de mensajería instantánea, solamente se limitaba a suspender las cuentas de los usuarios temporalmente, por lo que al ingresar a la aplicación aparecía un contador con el tiempo que no podrías hacer uso de la app.

No obstante, al popularizarse cada vez más WhatsApp Plus, la aplicación original de Meta optó por suspender las cuentas de forma permanente, es decir, para siempre. En este caso, te aparecerá el mensaje "tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda".

Cabe destacar que, además de ser bloqueado por el uso persistente de APK, WhatsApp también te puede suspender la cuenta definitivamente si ejecutas acciones masivas o automatizadas, o si te diste de alta en la plataforma electrónica para realizar "acciones sospechosas". Además, si en varias ocasiones has sido bloqueado de forma temporal, también tu cuenta podría ser acreedora a una suspensión de por vida de parte de la aplicación de Meta.

Debes tener en claro que solamente podrás hacer uso de tu cuenta, una vez que hayas sido bloqueado, si tu suspensión es temporal, y no hay de otra más que esperar que el tiempo que aparece en la pantalla pase, aunque esto solo funciona con WhatsApp, puesto que, una vez que has sido bloqueado, lo mejor es desinstalar la APK, puesto que, como se mencionó anteriormente, el uso de los mods es motivo de suspensión, de ahí que si persistes en utilizarlo, terminarás por perder tu cuenta de forma definitiva.