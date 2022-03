WhatsApp Plus: ¿Cómo usar la versión "plus" de WhatsApp Web?

Dese la creación de WhatsApp el percepción que teníamos de la mensajería instantánea ha cambiado bastante, facilitándonos diversas tereas de la vida cotidiana, esto por la facilidad que brinda para poder acceder a la aplicación desde el ordenador.

Si bien esta es una herramienta maravillosa, algunos usuarios de WhatsApp Plus, singuen cuestionándose cómo poder tener todas las funciones únicas de esta APK en la WhatsApp Web.

Pues cabe recordar que la versión Plus de WhatsApp a diferencia de la aplicación original de meta, te permite personalizar por completo la interfaz, desde cambiar colores, acceder a archivos con autodestrucción, programar mensajes, ver estados borrados, entre otras funciones.

Por lo cual el tener acceso a todos estos beneficios en la versión Web seria bastante satisfactorio, por ello te diremos como tener todas las funciones Plus de WhatsApp en tu ordenador.

Cómo usar WhatsApp Web con la versión Plus

Si tu deseó es tener las mismas herramientas de WhatsApp Plus en WhatsApp Web, deberás tener en cuenta que no podrás hacerlo de la manera tradicional accediendo al enlace que la mayoría conocemos. Pues para ello deberás descargar la extensión de Google Chrome "WA Web Plus" e instalarla.

Tras haber instalado la extensión, deberás hacer clic en el ícono del rompecabezas que se encuentra en la parte superior derecha de tu navegador.

Deberás presionar el ícono y tras ello acceder presionar los tres puntos que aparecen continuo al nombre de la aplicación y presionar fijar.

Una vez completes todos estos pasados, podrás acceder de manera normal a WhatsApp Web y luego presionaras el ícono de "WA Web Plus", donde se te desplegarán todas la funciones de WhatsApp Plus.