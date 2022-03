WhatsApp Plus: ¿Cuál es el desarrollador de la aplicación favorita de infieles?

WhatsApp Plus, sin duda alguna, vino a mejorar la experiencia al usar las plataformas de mensajería instantánea, pero ¿quién está detrás de este APK tan famoso que ha hecho que millones lo descarguen?

Fue en 2012 cuando el programador español Rafalense decidió "ponerle un poco más de color" al uso de la aplicación virtual y desarrolló la versión modificada más popular de WhatsApp: WhatsApp Plus.

En un principio, el mod de la plataforma de Meta estaba pensado, principalmente, para aquellos usuarios que buscaban tener mayor control en la personalización de la interfaz de la aplicación, es por ello que incluye mayor cantidad de emoticones, así como de temas y de fondos.

Leer más: NASA llama a hispanos a enviar su nombre a la Luna en la nave Orion

No obstante, a una década de su implementación, las nuevas actualizaciones han traído funciones extras que suelen ser utilizadas por los internautas para todo tipo de propósitos. Sobre todo, suele ser la app favorita para infieles y personas tóxicas.

No obstante, pese a sus muchas herramientas extras, WhatsApp Plus no deja de ser un APK de WhatsApp, lo que significa que todos los mensajes e información se canalizan mediante los servidores de la aplicación de Meta.

Aunque WhatsApp Plus ofrece numerosas ventajas que WhatsApp no tiene, puesto que al tratarse de un mod no está obligado a cumplir con los términos de privacidad y seguridad requeridos, eso no elimina las desventajas que también tiene el descargarlo en tu smartphone.

Por ejemplo, la mayor de las desventajas que tiene el descargar e instalar la versión "plus" de la plataforma de mensajería instantánea es el hecho de que la app original suspende permanentemente las cuentas de las personas que la usan.

Aunado a ello, dado que se trata de un APK, no es posible encontrarla en las tiendas virtuales de los sistemas operativos, por lo que para poder obtenerla se debe recurrir a portales web externos, lo que supone un riesgo de virus para tu dispositivo móvil.

Leer más: WhatsApp Plus: este es el truco para usar 5 cuentas en el APK

Por lo anterior, nuestra recomendación siempre será tener descargadas e instaladas solamente aplicaciones electrónicas oficiales, ya que los malwares no son los problemas más grandes que podrías tener con ellas, sino que podrías estar exponiendo tus datos personales.