WhatsApp Plus: ¿Cuáles son las funciones del nuevo APK versión 19.10.00?

Este febrero de 2022, WhatsApp Plus liberó la nueva actualización 19.10.0 de la APK más popular de mensajería instantánea, y como en las anteriores versiones, esta nueva entrega trae algunas novedades.

A pesar de que, comparada con WhatsApp, el mod de la app de Meta no suele actualizarse con tanta frecuencia, lo cierto es que últimamente la APK se ha "puesto las pilas" y ha logrado estar más o menos a la par de las actualizaciones que hace la aplicación original.

Prueba de ello, es que la versión 19.00.00 permite a los usuarios de la app "pirata" ver las veces que quieran las fotos y videos programados para verse una única vez; función con la que contraataca una de las más recientes herramientas liberadas por WhatsApp, la cual tiene la función de darle mayor privacidad a los internautas al momento de compartir archivos con sus contactos.

Ahora bien, la APK 19.10.0, pese a que se trata de la segunda actualización que hace la app en lo que va de 2022, no esperes gran cosa en materia de funciones nuevas, ya que las únicas novedades se encuentran en la sección de privacidad yseguridad en ajustes de la aplicación electrónica.

Aunado a ello, como es costumbre, esta versión de WhatsApp Plus corrige errores de las anteriores entregas. En este caso, la actualización 19.10.0 enmienda el problema que se tenía con la privacidad de los estados.

Salvo los dos aspectos que mencionamos con anterioridad, no esperes mucho de esta nueva y más reciente versión de WhatsApp Plus, aunque ello no te impedirá que disfrutes de las funciones que han hecho famosa a esta APK, al tiempo que también la han hecho la favorita de infieles y personas tóxicas.

Basta con recordar que con esta plataforma de mensajería instantánea puedes ocultar ciertas conversaciones con tan solo ponerles una contraseña. Además, te permite modificar la hora de tu última conexión o, bien, elegir quiénes podrán tener acceso a dicha información. Esta herramienta es completada con la opción de estar siempre "en línea" aunque no lo estés, seleccionando la alternativa de aparecer las 24 horas "on line" para tus contactos.