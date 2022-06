WhatsApp Plus: ¿Cuáles versiones puedes descargar e instalar en junio de 2022?

Durante lo que va de este 2022 WhatsApp Plus ha habilitado diversas versiones del APK, siendo la más reciente de estas la actualización 21.00.0 que se puso a disposición esta semana.

Uno de los rasgos que ha hecho que este mod de la app de Meta sea tan popular entre los internautas es el que permite a los usuarios tener acceso a funciones extras que la aplicación original no puede habilitar.

No obstante, en años anteriores una de las mayores quejas que tenían los usuarios de WhatsApp Plus era el hecho de que las actualizaciones del mod no llegaban tan constantemente como las de WhatsApp.

Lo anterior hacía que hubiera una gran diferencia entre la app original de Meta y el APK más popular del mismo. Sin embargo, en los últimos tiempos, la aplicación modificada se puso las pilas y agilizó el tiempo de lanzamiento de sus versiones.

Y es en este marco donde, a lo largo de este 2022 ha soltado más de 5 nuevas versiones que han traído consigo múltiples nuevas funciones que han venido a mejorar la experiencia al hacer uso del mod.

Tan solo este año WhatsApp Plus ha lanzado las versiones 19.00.0, 19.10.0, 19.20.0., 19.30.0, 19.32.0, 20.00.0, 20.20.0. 20.50.0 y, la más reciente, la 21.00.0, la cual fue liberada esta semana.

Una de las mayores ventajas, es que si lo deseas, puedes descargar alguna de las anteriores versiones sin problema, para la cual únicamente deberás acceder a alguna página web segura libre de virus.

Antes de que te decidas a bajar a tu smartphone alguna de las versiones de WhatsApp Plus, debes tener en cuenta que, nuestra recomendación, siempre será mejor no tener descargadas ni instaladas este tipo de aplicaciones electrónicas, puesto que se tratan, al final de cuentas, de mod de las apps originales.

Te recomendamos leer:

Lo anterior significa que puedes tener problemas con las plataformas virtuales oficiales si es que descargas estas aplicaciones, aunado a que tus datos e información personal puede ser vulnerada y usada para otros fines.