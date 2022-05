WhatsApp Plus: ¿Dónde descargar fácil y gratis el APK más reciente?

Uno de los APK más populares es, sin duda alguna, WhatsApp Plus. El mod de la app original de Meta recientemente liberó su versión 20.00.0, la cual trae algunas novedades para sus millones de usuarios.

Una de las mayores dificultades que presentan las aplicaciones electrónicas modificadas, como es el caso de la versión "plus" de WhatsApp, es que, al no ser plataformas virtuales oficiales, no cuentan con la certificación que les permite ser descargadas de las tiendas de apps oficiales de los diferentes sistemas operativos.

Y WhatsApp Plus no es la excepción a la regla. Quien quiera tener descargado e instalado este mod tiene que recurrir a portales web externos a los canales autorizados legalmente para ello, lo que significa que muy probablemente se tenga que enfrentar a virus que amenacen el correcto funcionamiento de su smartphone.

Ante ello, a continuación te diremos cuáles son los sitios web que nosotros te recomendamos para que no tengas que preocuparte por sí descargas malwares que hagan daño a tu dispositivo móvil.

Las ´páginas iDescargar, Grupo Informático, Instalar App y Actualizar App son de las mejores opciones que existen en el mundo de internet para bajar a tu teléfono celular la app de WhatsApp Plus, las puedes encontrar tecleándolas en el buscador de Google y así de fácil tendrás varias opciones a las que puedas recurrir en caso de querer tener en tu smartphone este APK mejorado de WhatsApp Plus.

Cabe recordar que, previo a bajar el mod, primero debes desinstalar la app original de Meta, ya que de otra forma tu dispositivo móvil no podrá ejecutar la aplicación modificada de forma correcta.

Para desinstalar de forma eficaz WhatsApp de tu smartphone lo mejor es que acudas directamente a la tienda de aplicaciones de tu sistema operativo, busques la app y pulses la opción de "desinstalar", y así te evitas que quede en tu teléfono algún rastro de esta plataforma de mensajería instantánea.

Por último, debes tener en cuenta que debido a que WhatsApp Plus, como muchos otros mod, no cuenta con la autorización oficial, es probable que tenerla instalada no sea la mejor idea pese a los muchos beneficios que ofrece.