WhatsApp Plus: ¿En cuáles celulares Android se puede descargar la aplicación?

En los últimos tiempos cada vez más internautas optan por descargar en sus smartphone la app de WhatsApp Plus en lugar de la aplicación original de Meta, es por ello que muchos se preguntan en cuáles celulares Android se puede bajar esta plataforma virtual.

Si bien es cierto que al ser aplicaciones modificadas los APK traen consigo algunos inconvenientes, es a consecuencia de sus diversas funciones que los mod van cada día ganando más terreno en las descargas a nivel internacional.

Ahora bien, si tienes un teléfono celular Android muy seguramente te preguntes, ¿en cuáles celulares Android se puede descargar la aplicación? Debido a sus recientes actualizaciones contenidas en la versión 20.20.0, únicamente WhatsApp Plus puede ser descargado en aquellos celulares que cuenten con sistema operativo Android 5.0 o superior.

Como suele pasar con la app original de Meta, en la versión "plus" de WhatsApp los smartphone con sistemas operativos antiguos el APK no puede ser ejecutado debido a la envergadura de las actualizaciones que no pueden ser soportadas por sistemas previos.

¿Cómo saber el sistema operativo de mi Android?

En caso de que no seas muy versado en teléfonos celulares y tengas la duda de qué es un sistema operativo, ten en cuenta que este hace alusión al conjunto de órdenes y programas que controlan los procesos básicos de una computadora o de un celular, en este caso.

El sistema operativo de un smartphone, de una computadora o una tablet es el encargado de gestionar los recursos de hardware, al tiempo que provee servicios a los programas de aplicación de software, es decir, es el que hace que las apps funcionen y que, en general, puedas hacer uso del celular o del dispositivo.

Cabe mencionar que en el mercado de los smartphone existen dos grandes sistemas operativos: por un lado, Android, y, por el otro lado, iOS. Realmente es bastante fácil distinguirlos, ya que el sistema operativo iOS únicamente pertenece a los dispositivos móviles de Apple, es decir, iPhone, iPod, iPad y Mac.

El resto de los teléfonos celulares hacen uso del sistema operativo Android. Si es que quieres comprobar que versión de este sistema operativo usa tu celular, solamente deberás dirigirte a la sección Ajustes y buscar Acerca del teléfono, y ahí podrás ver la versión de Android que utiliza tu dispositivo.