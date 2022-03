WhatsApp Plus: ¿Es posible recuperar una cuenta suspendida permanentemente?

A pesar de las funciones extras que trae consigo WhatsApp Plus, lo cierto es que al instalarlo te arriesgas a que la app original de Meta te bloquee de forma permanente tu cuenta, por lo que no podrás usar más la plataforma con tu número de celular.

Pero, ¿hay algún truco para recuperar una cuenta que ha sido suspendida definitivamente? Lamentablemente no. Si tienes la desgracia de ser "cachado" por WhatsApp usando el APK, y la aplicación te bloque la cuenta para siempre, no hay forma de revertirlo.

Las únicas cuentas que se pueden recuperar son las que son suspendidas de forma temporal, y, aun en el caso de estas, para poder hacer uso de ellas de nuevo tienes que esperar forzosamente el tiempo que te indica el reloj que aparece en la pantalla cuando abres la app.

"Tu número de teléfono no está autorizado para usar nuestro servicio. Contacta con soporte para obtener ayuda", ese es el mensaje que verás en tu smartphone en caso de que la plataforma de mensajería instantánea te haya bloqueado.

No obstante, ten presente que no solamente por usar WhatsApp Plus, WhatsApp te puede inhabilitar tu cuenta para siempre. Además de esta razón, si ejecutas acciones masivas o automatizadas, o si te diste de alta en la app para llevar a cabo "acciones sospechosas", también te pueden suspender permanentemente la cuenta.

También tienes que cuidar el número de veces que has sido bloqueado de forma temporal, ya que tras varias veces de ser acreedor a este castigo, la app de WhatsApp optará por bloquearte definitivamente.

Por todo lo anterior, te debe quedar claro que la única forma de volver a usar tu cuenta de WhatsApp o WhatsApp Plus es que hayas sido suspendido de forma temporal; de otro modo, lo mejor es que descargues otras opciones de plataformas de mensajería instantánea, aunque eso sí, procura no descargar e instalar mods de estas también.

Recuerda que siempre lo mejor será solamente tener descargadas e instaladas apps originales, ya sea para evitar virus no deseados en tu dispositivo o para proteger de una mejor manera tu información personal.