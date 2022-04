WhatsApp Plus: Por este motivo sale "no se instaló la app"

WhatsApp Plus se ha convertido en una herramienta de mensajería instantánea interesante, gracias a las funciones únicas que han llevado a ser la apk preferida de los "tóxicos e infieles".

Con la actualización de WhatsApp Plus a la versión 19:32.0, estas funciones se vieron potenciadas, sin embargo sigue habiendo quien no sabe cómo instalar la aplicación no oficial de Meta y obtiene como respuesta un "no se instaló la app".

Si esta situación te ha pasado. No te preocupes, ya que a continuación te mostraremos como resolverlo para que puedas disfrutar de esta maravillosa aplicación.

Cabe recordar que antes de instalar el archivo APK de WhatsApp Plus debes desinstalar la aplicación original, pues en caso contrario no te permitirá usarla.

Si realizaste el paso anterior y aun aparece "no se instaló la app", entonces debes seguir los siguientes pasos.

Ingresa a Ajustes > Aplicaciones > WhatsApp. Tras ello procede a desinstalar la aplicación y también deberás cerciorarte de que todos los archivos relacionados a la aplicación original hayan sido eliminados a excepción de fotos y videos u otros archivos que recomendamos respaldar.

Estos archivos fantasma de WhatsApp suelen alojarse en la memora interna de tu dispositivo en la carpeta "Android > Media > WhatsApp " o "DCIM" donde en ocasiones suelen generarse carpetas con el nombre WhatsApp.

Tras seguir estos pasos podrás proceder a inslara la apk 19:32.0, y disfrutar.