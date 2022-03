WhatsApp Plus: ¿Por qué Meta puede suspenderte permanentemente la cuenta?

WhatsApp Plus se ha convertido en uno de los APK más populares a nivel internacional. Sin embargo, aunque esta app te ofrece muchas funciones extras si la comparas con la aplicación original de Meta, este mod te puede traer algunos problemas.

El mayor de los problemas que este APK te puede traer es, sin duda alguna, el que WhatsApp te cache usandola y decida suspender para siempre tu cuenta, impidiendote que la utilices de forma definitiva.

Pero, ¿por qué la aplicación de Meta bloquea permanentemente las cuentas de los usuarios que descargan e instalan el APK? Como podrás intuir, tener una app "pirata" instalada en tu smartphone no es de lo más "legal", por lo que no es nada raro que la plataforma de mensajería instantanea haya tomado la decisión de comenzar a bloquear las cuentas de los internautas que la usen .

Además de ello, WhatsApp ha dejado claro que los diferentes mod de la aplicación carecen de las políticas de seguridad y confidencialidad con las que la plataforma original de Meta sí cuenta, de ahí que, a fin de proteger los datos personas de las personas que usan este tipo de apps, comenzara a suspender permanentemente las cuentas de WhatsApp Plus.

Aunado a los problemas de bloqueo temporal, otro de los inconvenientes al descargar la versión "'plus" es el que, al ser una aplicación no original, no podrás encontrarla disponible en las tiendas virtuales oficiales de los diferentes sistemas operativos.

Ante ello, te verás en la necesidad de acudir a los portales web no oficiales, por lo que te arriesgarás a descargar, junto con WhatsApp Plus, un molesto virus que se albergará en tu teléfono celular.

Si aun con estos problemas decides descargar WhatsApp Plus, podrás gozar de las diferentes funciones extras que esta app trae, las cuales cada vez más van a la par de las liberadas en WhatsApp.

La versión 19.10.0, pese a que no ofrece gran cosa en cuestión a nuevas herramientas, como en las anteriores actualizaciones, corrige errores de las versiones previas a la actual; en este caso, el que se presentaba al subir estados.