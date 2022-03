WhatsApp Plus: ¿Por qué WhatsApp suspendió mi cuenta en Android?

A pesar de que los APK como WhatsApp Plus tienen múltiples funciones extras con las que mejora tu experiencia al usar la plataforma de mensajería instantánea, al no ser una app original, puede traer algunos problemas, entre ellos la suspensión de tu cuenta en Android.

De entre todos los problemas por usar un mod, el mayor es el que WhatsApp decida suspender tu cuenta, y lo peor es que cuando lo haga, ya no podrás usar tu cuenta ni siquiera en la aplicación original.

Debido a que se trata de una plataforma virtual no oficial, WhatsApp Plus, tal y como lo indica Meta, puede vulnerar tus datos personales, ya que no cuenta con las políticas de privacidad y confidencialidad que sí tienen las apps originales.

Pero no creas que únicamente esta puede ser la razón por la que Meta te suspenda la cuenta. Además de detectar que usas el APK, hay otros motivos por los que puedes ser acreedor a quedarte sin poder usar WhatsApp con tu número de teléfono.

WhatsApp aplica dos tipos de suspensiones de cuentas: la temporal y la definitiva. Una de las acciones que te podrían dejar sin cuenta para siempre es la que ya mencionamos antes. Aunado a ello, el hecho de que te haya bloqueado temporalmente en varias ocasiones, también condiciona a que la plataforma de mensajería instantánea termine dejándote fuera de sus servicios.

Por su parte, el que te hayas dado de alta para "acciones sospechosas" o hayas usado mensajes masivos o automatizados, también será un motivo por el que seguramente terminarás teniéndote que aguantar algunos días para poder volver a chatear con tus contactos en la app.

¿Cómo saber si tu cuenta fue suspendida temporalmente? Cuando abras la aplicación verás que en la pantalla aparece un reloj con el tiempo que falta para poder volver a utilizar la app de Meta. Lamentablemente no hay un truco para acelerar el tiempo o saltarte el castigo.

En tanto, cuando has sido vetado de por vida de WhatsApp, sea por usar WhatsApp Plus o por haber sido suspendido temporalmente muchas veces, te llegará una notificación donde te informará explícitamente de ello.