WhatsApp Plus: ¿Por qué marca error al instalar la nueva versión?

WhatsApp Plus sin duda vino a mejorar la experiencia de los internautas al usar la plataforma de mensajería instantánea. No obstante, eso no quita que sea una APK de la app original de Meta.

Una de las más grandes contradicciones a las que se han enfrentado los internautas que deciden instalar esta app "pirata" es que, a la hora de descargarla, y al querer instalarla en el teléfono celular, marca error.

¿Por qué marca error tu smartphone al momento de querer instalar la versión "Plus" de WhatsApp? En anteriores notas te hablamos de una acción que tenías que realizar antes de descargar WhatsApp Plus en tu celular, ¿recuerdas?

Al tratarse de un mod de la aplicación de Meta, para poder instalar la APK 19.00.00 de la plataforma de mensajería instantánea necesitas desinstalar WhatsApp de tu smartphone, ya que de otra forma te marcara "error".

Si ya has desinstalado la app original y aún te sigue marcando error, probablemente se deba a un archivo oculto que aparece luego de eliminar WhatsApp de tu dispositivo móvil, mismo que no permite que la app se ejecute correctamente.

Para deshacerte de este archivo solamente ve a los Ajustes de tu teléfono, busca Aplicaciones y selecciona la primer opción que te aparezca. Tras ello busca la carpeta Web.WhatsApp, la cual deberás eliminar.

Posteriormente, descarga de nueva cuenta la APK WhatsApp Plus (recuerda hacerlo desde sitios seguros para no exponer a tu dispositivo móvil a malwares) y ¡Listo! En principio, ya no tendría que haber ningún tipo de problema para que la app se instale correctamente.

Recuerda que nuestra recomendación siempre será hacer uso de las aplicaciones originales que puedes descargar desde las tiendas electrónicas oficiales, ya que al instalar las APK estás fomentando la piratería, además de que expones a tu smartphone a virus y, aun más, te expones a ti mismo, puesto que estas apps no tienen los avisos de privacidad y confidencialidad con los que sí cuentan las plataformas oficiales, por lo que lo mejor será disfrutar de las funciones que te da WhatsApp de Meta, que siempre está soltando actualizaciones.