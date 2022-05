WhatsApp Plus Rojo: ¿Cómo descargar la nueva aplicación de mensajería?

Pese a que la app de WhatsApp se ha empeñado en consentir a sus millones de usuarios con muchas nuevas funciones, aun hay internautas que prefieren una plataforma todavía más innovadora, por lo que suelen acudir a los famosos APK, como lo es el nuevo WhatsApp Plus Rojo.

Desde hace años, WhatsApp Plus ha venido ganándole terreno a la aplicación oficial de Meta, ello debido a que las herramientas extras que ofrece mejoran por mucho la experiencia de los usuarios al hacer uso de la plataforma de mensajería instantánea.

Sin embargo, recientemente apareció en el mercado digital un nuevo mod que amenaza con quitarle el "trono" a WhatsApp Plus, ya que los usuarios del denominado "WhatsApp Pus Rojo" refieren que esta versión es más innovadora.

Leer más: ¡Histórico! Científicos cultivan plantas en suelo lunar colectado por la NASA

En teoría, WhatsApp Plus Rojo únicamente es WhatsApp Plus pero en color rojo, o incluso el usuario puede decidir de qué color quiere poner la interfaz de la aplicación electrónica si lo que quiere es mayor personalización de la misma.

Para descargar "WhatsApp Plus Rojo" lo único que debes hacer es descargar la app de la versión "plus" de WhatsApp, para ello lo mejor es acudir a sitios web de confianza que te garanticen no bajar a tu dispositivo móvil virus que puedan dañar a tu smartphone.

Además, tienes que asegurarte de no dejar rastro alguno de WhatsApp, si es que tienes la aplicación instalada. Lo más recomendable es ir directamente a la tienda de apps de tu sistema operativo, buscar la app de WhatsApp y desinstalarla.

Una vez hecho eso, procede a descargar e instalar WhatsApp Plus en tu celular y permite que la misma se instale en tu dispositivo. Tras que la app ha sido instalada con éxito, ábrela y ve al menú que se encuentra en los tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla.

Leer más: Revelan la primera imagen del agujero negro en el centro de la Vía Láctea

Ahí hallarás la opción universal, después los "estilos" y, por último, la herramienta de íconos. Es en este lugar donde podrás personalizar el ícono de WhatsApp a tu antojo con el color que escojas. Tras ello, pulsa en finalizar y ¡Listo! Si te decidiste por el rojo tendrás el "WhatsApp Plus Rojo".