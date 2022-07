WhatsApp Plus Rojo: cómo instalar el APK más nuevo en julio de 2022

El mundo de las apps está siendo invadido por los APK, ya que sus funcionalidades extras atraen a miles de internautas. Y uno de los mod más populares es WhatsApp Plus Rojo, y aquí te diremos cómo instalar la versión más nueva de julio 2022 en tu smartphone.

Pese a que es de conocimiento público que el descargar e instalar las aplicaciones electrónicas modificadas puede resultar peligroso para los dispositivos móviles, sus ventajas en relación a las plataformas originales han hecho que sus descargas se disparen.

Y tal es el caso de WhatsApp Plus Rojo el cual, dejándolo claro, no es más que el APK WhatsApp Plus de color rojo, es decir, el color rojo de esta app se configura desde la sección de Ajustes de este mod.

Teniendo esto en cuenta, para instalar la versión 21.10.0 de WhatsApp Plus Rojo, primero que nada, debes bajar la app modificada a tu smartphone, para ello, antes que nada, tendrás que desinstalar la app de Meta. A fin de que tu celular quede 100% libre de la aplicación original, lo ideal es desinstalarla desde la tienda virtual del sistema operativo de tu smartphone, donde buscarás la app de WhatsApp y procederás a desinstalarla.

Una vez hecho eso, procederás a buscar alguna página web desde donde bajarás la actualización 21.10.0 de WhatsApp Plus Rojo, ello debido a que al tratarse de un mod no puedes hacer la descarga desde las tiendas digitales oficiales. Nuestra recomendación es hacerlo desde Grupo Informático, APKilimitado y Mala Vida, cualquiera de estos sitios ofrece una descarga segura sin virus.

Posteriormente, procede a descargar el mod versión 21.10.0. Una vez bajado el APK más reciente de este mes de julio de WhatsApp Plus Rojo, dejarás que tu smartphone instale el mod y ¡Listo! Solo quedará meterse a la app y dar de alta tu cuenta con tu número de teléfono celular.

Con todo, lo mejor siempre será que no tengas instaladas ni descargadas apps modificadas, lo que incluye WhatsApp Plus Rojo y todos los APK de la app de Meta, ya que se trata de aplicaciones que no cuentan con los permisos para garantizar la protección de tus datos personales.