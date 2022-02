WhatsApp Plus: Tres páginas confiables para descargar la versión 19.00.00 de esta APK

WhatsApp Plus se ha convertido sin duda en la herramienta predilecta de miles de usuarios que gustan de usar esta APK por sus beneficios exclusivos. Sin embargo, muchos de ellos se enfrentan a que esta por ser una aplicación no oficial no se actualiza constantemente.

Otras de las problemáticas que enfrentan los usuarios de WhatsApp Plus es que esta al ser una aplicación "pirata" no se encuentra en las tiendas de aplicaciones convencionales, como la Play Store o la AppStore. Por este motivo te mostraremos tres páginas confiables en las que podrás descargar la versión 19.00.00 de la APK.

En la red éxiten diversos sitios web de los cuales podrás descargar esta popular aplicación de mensajería, pero en muchos de ellos corres el riesgo de descargar virus a tu dispositivo móvil.

Entre los sitios web seguros de donde podrás descargar WhatsApp Plus versión 19.00.00, se encuentran; Softmany, APKilimitado y AndroidForever, los cuales son considerados sitios confiables.

Además de ello, estas páginas web ofrecen métodos de descarga directa, con lo cual evitaras ingresar en esos fastidiosos acortadores de URL que en muchas ocasiones redireccionan a paginas indebidas o descargan apps maliciosas a tu dispositivo.

Cabe recordar que para instalar esta nueva versión, al igual que en ocasiones anteriores seas o no un nuevo usuario de WhatsApp Plus deberás eliminar por completo la aplicación de WhatsApp que tengas instalada en tu dispositivo, ya que es el único modo de que puedas ejecutar versión 19.00.00 sin ningún error e inconveniente.