WhatsApp Plus: cómo descargar la nueva versión 20.50.0 del APK

El mes de junio llegó con la nueva versión 20.50.0 de WhatsApp Plus, haciéndole la vida más fácil a los miles de usuarios de este APK de la app original de Meta, es por ello que en esta nota te diremos cómo descargar esta nueva actualización.

En lo que va de este 2022, el mod más popular de WhatsApp ha liberado algunas actualizaciones con la que busca mejorar la experiencia de los internautas al utilizar la plataforma de mensajería instantánea.

Para descargar la versión 20.50.0 de WhatsApp Plus tienes dos opciones: la primera, si es que ya tienes descargado e instalado el APK, y en segundo lugar, si es que aún no has bajado esta app modificada a tu smartphone.

Si es el caso de que ya cuentas con la versión "plus" de WhatsApp en tu dispositivo móvil, lo único que tienes que hacer si quieres tener la actualización 20.50.0 es ir a los tres puntos que aparecen en la parte superior de la pantalla y buscar la opción de Actualizar WhatsApp Plus.

En caso de que todavía no te hayas decidido a descargar e instalar el mod, primero tienes que escoger una página web segura que te garantice que al bajar el APK no estarás descargando a la par virus.

Antes de ello, también tendrás que desinstalar WhatsApp de tu smartphone, para lo cual es mejor hacerlo de forma directa en la tienda digital de tu sistema operativo, donde buscarás la aplicación de Meta y procederás a desinstalarla, con ello te asegurarás de no dejar ni el más ínfimo dato de esta plataforma.

Una vez hecho eso, descargarás WhatsApp Plus versión 20.50.0 desde el sitio web seguro que seleccionaste, permitirás la instalación y seguirás los pasos que diste cuando registraste tu cuenta por primera vez en WhatsApp y ¡Listo!

Debes recordar, ante todo, que al tratarse de un mod, lo más recomendable es rehuirle a este tipo de plataformas, ello debido a los problemas que le puedes traer a tu celular, a tu cuenta en la plataforma original y a tu información privada.