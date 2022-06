WhatsApp Plus: ¿cómo descargar la versión 20.50.0 del APK sin errores?

El internauta que esté dispuesto a descargar en su teléfono celular WhatsApp Plus versión 20.50.0 debe tener en cuenta que, al ser un APK, hay algunos aspectos que se deben cuidar para que la app se ejecute correctamente.

Además de cuidar desde qué portal web descargarás la versión "plus" de la app original de Meta, también se debe de tener presente que hay un error que continuamente se comete y que obstaculiza el que la plataforma modificada pueda abrirse en el dispositivo móvil una vez que ha sido bajada, ¿de qué se trata?

Uno de los mayores errores al querer descargar e instalar WhatsApp Plus es el no desinstalar previamente la app original, ya que al no hacerlo tu smartphone no podrá ejecutar el mod, puesto que el sistema detectará que la app ya está debidamente instalada en el celular.

Para desinstalar correctamente la aplicación original, lo ideal es abrir la tienda virtual de tu sistema operativo, buscar WhatsApp y pulsar "desinstalar", puesto que solo de esa forma te asegurarás de que la plataforma de mensajería instantánea quede completamente eliminada.

Una vez que te has asegurado que ya no hay rastro alguno de la app oficial, procede a descargar el APK de una página web segura, sigue los pasos que diste cuando te registraste con tu número de celular y ¡Listo! Tendrás WhatsApp Plus versión 20.50.0 sin errores.

Novedades de la versión 20.50.0 de WhatsApp Plus

La nueva versión 20.50.0 de WhatsApp Plus, la cual fue habilitada este mes de junio de 2022, trae consigo algunas novedades que buscan mejorar la experiencia del internauta al usar la app.

Una de sus nuevas herramientas es la posibilidad de pausar y reanudar las grabaciones de notas de voz, una de las funciones más recientemente implementadas por Meta en las plataforma original, lo que demuestra que el APK le va "pisando los talones" a la aplicación oficial en cuanto a actualizaciones. Además, esta nueva versión permite una mayor personalización a los contactos registrados, ello más allá el orden cronológico.

Asimismo, como en actualizaciones previas, la versión 20.50.0 corrige los errores que traían las actualizaciones anteriores, por lo que sí te molestó uno de estos, ahora puedes disfrutar de las herramientas del mod sin que se presenten los fallos.