WhatsApp Plus: cómo mantenerte "en línea" las 24 horas del día

El 2022 nos sorprendió con la nueva actualización 19.00.00 de WhatsApp Plus, la cual, además de enmendar los errores de las anteriores actualizaciones, trae dos grandiosas novedades.

Aunque se trata de una app no oficial, lo que le ha valido que la aplicación original de Meta comience a suspender de forma definitiva las cuentas de las personas que usan la APK más famosa de WhatsApp, las herramientas extras que esta última ha implementado han hecho que millones decidan descargarla.

En anteriores notas te hablamos de la nueva función que permite ver cuantas veces quieras las fotos y videos que están habilitados para verse una única vez; una de las más recientes implementaciones de WhatsApp.

Pues, además de esta novedad, la APK 19.00.00 de WhatsApp Plus permite habilitar la opción de "siempre en línea", la cual sirve para que tus contactos no sepan cuándo fue tu última conexión, ya que a la hora que abran tu chat verán el "En línea".

Además de estas dos funciones que, sin duda alguna, mejoran la experiencia en el uso de la plataforma de mensajería instantánea, la nueva versión de la app "pirata" de Meta también ha eliminado los errores de las otras versiones.

Asimismo, la más reciente actualización conserva todas las herramientas que, en su momento, hicieron tan popular a WhatsApp Plus, como la modificación de la última conexión o el seleccionar cuáles de tus contactos pueden acceder a dicha información.

También se encuentra la posibilidad de ponerle una contraseña a determinadas conversaciones, lo que hace posible que algunos chats desaparezcan como por "arte de magia" de los ojos de las personas que no tienen el NIP.

Sin embargo, como las anteriores actualizaciones, la APK 19.00.00 de la versión "Plus" de WhatsApp únicamente puede descargarse desde portales web no oficiales, ya que no se encuentra en las tiendas electrónicas de los diferentes sistemas operativos, por lo que te recomendamos que le eches un ojo a notas anteriores para enterarte de cuáles son las páginas donde podrás descargar de forma segura la app a tu teléfono celular sin riesgo de malware.