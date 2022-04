WhatsApp Plus: con este secreto eliminarás el mensaje "no se instaló la app"

En los últimos tiempos, WhatsApp Plus ha ido ganando miles y miles de nuevos usuarios, a los que les ha atraído su variedad de funciones y su mayor personalización de la interfaz, por lo que en esta nota te diremos qué hacer si te aparece el aviso "no se instaló la app".

Al ser un APK se la app original de WhatsApp, la versión "plus" de la aplicación de Meta puede presentar diversos inconvenientes, pero ello no debe ser el motivo por el que los internautas desistan de instalar el mod y disfrutar de sus muchas ventajas.

Tras haber descargado de un sitio seguro WhatsApp Plus, e instalarlo en tu smartphone, si al abrir la plataforma de mensajería instantánea te aparece el mensaje "no se instaló la app", haz lo siguiente:

Primeramente, tendrás que ingresar a la sección de Ajustes de tu dispositivo móvil. Tras ello, selecciona la opción Aplicaciones, donde podrás ver todas las apps instaladas en el teléfono celular.

Luego de ello, busca la app de WhatsApp. Si ves que aparece un archivo desconocido, únicamente te limitarás a darle a la opción eliminar.

Una vez hecho eso, vuelve a instalar WhatsApp Plus en tu smartphone y verás que ya no se muestra en la pantalla el mensaje "no se instaló la app", ello debido a que no se puede instalar el APK si se encuentra instalada la app original.

Para evitar que se muestre el molesto mensaje, lo ideal es desinstalar la aplicación original de Meta antes de descargar e instalar el mod de WhatsApp Plus, y para ello lo mejor es ir directamente a la tienda de aplicaciones electrónica del sistema operativo que use tu celular, buscar la app y seleccionar "desinstalar".

Recuerda que nuestra recomendación siempre será que solamente te limites a tener instaladas en tu smartphone aplicaciones electrónicas originales, ya que con ello estarás evitando que seas bloqueado por las empresas dueñas de las apps oficiales.

Aunado a ello, al descargar e instalar los mods, como WhatsApp Plus, te estarás arriesgando a que la información privada sea filtrada para otro tipo de fines, lo que podrían poner en riesgo tus datos.