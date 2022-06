WhatsApp Plus: ¿cuáles son las ventajas y desventajas del APK?

Para nada es un secreto que cada vez más las apps modificadas, como WhatsApp Plus, se han convertido en las favoritas de los internautas, y sus miles de descargas lo demuestran. No obstante, no todo es "miel sobre hojuelas", ya que pese a las ventajas que tienen, a la par vienen acompañadas con algunas cosas no tan buenas.

Probablemente la función que hizo mundialmente famosa la versión "plus" de WhatsApp fue la de poder leer los mensajes que los contactos eliminaron, dicha herramienta despertó la fiebre de los usuarios de las redes por este mod de la aplicación original de Meta.

Sin embargo, la popularidad de esta plataforma de mensajería instantánea, copia de la original, despertó las alertas de la empresa dueña de la app, por lo que, tomando cartas en el asunto, bloqueó de forma permanente las cuentas de los usuarios que descargaron e instalaron el mod.

Lo anterior al advertir que al no contar con los permisos necesarios, los internautas corrían el riesgo de que sus datos e información personal fuera vulnerada y utilizada para fines externos al mero entretenimiento.

Aun así, al permitir, entre otras cosas, que los internautas tengan al alcance herramientas mediante las cuales pueden hacer gala de sus habilidades más tóxicas, como el activar que la app avise cada una de las veces que los contactos abren la plataforma, han hecho que los contras se vean como cosa menor.

Además, WhatsApp Plus cuenta con la particularidad de permitir usar hasta 5 cuentas diferentes, para lo cual se vale de una interfaz bastante parecida a la de la red social Facebook, por lo que pasarse de una cuenta a otra es muy sencillo.

Asimismo, si eres infiel, este APK de Meta te permite colocar candados a determinadas conversaciones con lo que se asegura de que estos chat queden ocultos y no se pueden ver sin antes colocar la clave.

Aunque, también es cierto que si quieres evitar que tu smartphone de repente se llene de virus, lo mejor es no descargar el mod, puesto que es muy probable que, al bajarlo de páginas externas a las tiendas virtuales autorizadas, entre un malware.