WhatsApp Plus en iPhone: ¿Cómo descargar el IPA más reciente en julio de 2022?

¿Tienes un iPhone y quieres descargar la versión más reciente de WhatsApp Plus del mes de julio 2022? En esta nota te diremos qué debes hacer para disfrutar en tu sistema operativo iOS de todos los beneficios que ofrece este APK.

En días recientes, WhatsApp Plus habilitó su versión 21.00.0, se trata de su actualización, hasta la fecha, más novedosa, la cual trae consigo algunas nuevas funciones, lo que mejora la experiencia en el uso de este mod.

Ahora bien, bajo este contexto, si bien es cierto que es relativamente fácil descargar e instalar la versión 21.00.0 de la app modificada de Meta en los celulares con sistema operativo Android, la operación se complica un poco más cuando se trata de los dispositivos de Apple.

Para descargar e instalar la versión 21.00.0 de WhatsApp Plus, primero que nada, se debe tener en cuenta si el iPhone tiene o no jailbreak, ya que dependiendo de si tiene o no, es el método al que se recurre para poder que el mod funcione.

En el caso de que tu iPhone cuente con jailbreak, la única opción que tienes para tener el APK más reciente es hacerlo mediante Cydia, el repositorio de apps para iPhone e iPad que no se encuentran disponibles en la tienda virtual oficial, es decir, la App Store. Por lo que solo tienes que ir a esta plataforma, buscar la app de WhatsApp Plus y descargarla.

En tanto, en caso de que tu iPhone no tenga jailbreak lo mejor es que, para poder bajar el mod versión 21.00.0, primero descargues el archivo IPA, el cual deberás instalar en tu dispositivo Apple usando alguna herramienta para ello, como Cydia Impactor.

Ten en cuenta que siempre lo mejor que puedes hacer, sea que tengas o no jailbreak, es ir a portales web seguros donde puedas descargar e instalar los archivos IPA y repositorios que te permitan disfrutar de WhatsApp Plus versión 21.00.0.

Te recomendamos leer:

Recuerda que, pese a que recurras a las páginas electrónicas más seguras, nuestra más grande recomendación es que evites tener este tipo de apps en tu dispositivo móvil, puesto que no son más que mod.